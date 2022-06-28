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【投行醜聞】瑞信無阻毒梟洗黑錢被判罪成　成瑞士首間被刑事定罪大型銀行

股市 12:53 2022/06/28

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【投行醜聞】瑞信無阻毒梟洗黑錢被判罪成　成瑞士首間被刑事定罪大型銀行

瑞信第二大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）近年深陷多宗醜聞，瑞信最新被瑞士聯邦刑事法院裁定，未有阻止保加利亞可卡因犯罪集團洗黑錢，成為當地首間主要銀行在刑事案件中被定罪。瑞信已表明有意上訴。

瑞信面臨200萬瑞士法郎，並沒收1900萬瑞士法郎，相當於該行案中洗黑錢的金額。瑞信一名前職員也在案中被定罪，被裁入獄20個月，緩期執行。

瑞信被指知悉毒梟謀殺、販毒仍不「割席」

案情指出，瑞信和該行前職員在2004年至08年期間，未採足夠行動阻止保加利亞毒梟處理犯罪所得。法院指出，瑞信在管理客戶關係、監察執行反洗黑錢規則上存在缺失，令犯罪集團可以從該行提取資產。

案情透露，即使該名瑞信前職員知悉保加利亞毒梟涉及謀殺、運毒等行為，但仍然協助管理其資產。

瑞信表示，該行一直持續測試其反洗黑錢框架，並且因應監管標準不斷強化。該行在審訊中一直否認知悉相關資金來源，聲稱相關資金是從「保加利亞摔跤手和他圈子的建築、租賃和酒店合法生意」而來。

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