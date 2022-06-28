▲ 【業績│水務股】中國水務全年溢利升12% 末期息18仙、股息率達4厘

中國水務 （00855） 公布，至今年3月底止財年全年溢利升11.9%，至18.9億元，收益升25%至129.5億元。公司擬派發末期股息每股18仙，連同中期股息每股16仙，全年股息總額為每股34仙，按年增長9.7%。

中國水務中午收報7.86元，升4.7%，以現價計，股息率約4.3厘。

城市供水經營及建設分部的收益組成保持強勁。供水經營服務及供水接駁收入的收益增長18.7%至56.2億元。供水建設服務的收益增長22.8%，至45.3億元。

至於直飲水業務的收益為6.9億元，按年大增3.8倍。而污水處理及排水經營服務收入升18.2%至3.9億元。污水處理及水環境治理建設服務收入輕微增長3.3%至7.7億元。

公司指，今年是升級管道直飲水為公司雙主業之一的關鍵性的一年。公司將繼續快速發展各地管道直飲水業務，提升服務品質。

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編輯：姚卓然