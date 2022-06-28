  • 33°C
香港時間 : 2022628日 (二) 14:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│水務股】中國水務全年溢利升12%　末期息18仙、股息率達4厘

股市 12:47 2022/06/28

分享：

分享：

【業績│水務股】中國水務全年溢利升12%　末期息18仙、股息率達4厘

中國水務 （00855） 公布，至今年3月底止財年全年溢利升11.9%，至18.9億元，收益升25%至129.5億元。公司擬派發末期股息每股18仙，連同中期股息每股16仙，全年股息總額為每股34仙，按年增長9.7%。

中國水務中午收報7.86元，升4.7%，以現價計，股息率約4.3厘。

城市供水經營及建設分部的收益組成保持強勁。供水經營服務及供水接駁收入的收益增長18.7%至56.2億元。供水建設服務的收益增長22.8%，至45.3億元。

至於直飲水業務的收益為6.9億元，按年大增3.8倍。而污水處理及排水經營服務收入升18.2%至3.9億元。污水處理及水環境治理建設服務收入輕微增長3.3%至7.7億元。

公司指，今年是升級管道直飲水為公司雙主業之一的關鍵性的一年。公司將繼續快速發展各地管道直飲水業務，提升服務品質。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

相關文章：

【新股IPO】中國水務擬分拆直飲水和供水業務　於主板獨立上市

【業績】中國水務全日升近7%　中期多賺兩成、管理層：未來5年增長連續翻倍（第三版）

【業績│水務股】粵海投資去年多賺4%、向港供東江水收入48.21億　末期息增至60.71仙、現價股息率5.6厘

編輯：姚卓然

港股 中國水務（00855）

上一篇文章

【投行醜聞】瑞信無阻毒梟洗黑錢被判罪成　成瑞士首間被刑事定罪大型銀行

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌31點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】騰訊大股東擬場內細水長流方式或套現萬億　六大不可不知
【開市9點半】騰訊大股東擬場內細水長流方式或套現萬億　六大不可不知
【港股市況】恒生指數午後初段跌近200點曾失22000關　騰訊續跌近5%、小米強勢逆市穩　三桶油造好（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後初段跌近200點曾失22000關　騰訊續跌近5%、小米強勢逆市穩　三桶油造好（不斷更新）
【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？
【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款