迪士尼傳開價23億力邀 尊尼狄普否認再演《魔盜王》

荷里活男星尊尼狄普在和前妻Amber Heard誹謗案審訊期間，曾表示不會再度出演大熱電影《魔盜王》 系列。據報迪士尼開價3億美元（約23.4億港元），希望尊尼狄普再度飾演《魔盜王》中的經典「船長」角色。消息一出令不少粉絲感到驚喜，但尊尼狄普發言人隨後已否認報道，並未和迪士尼協商。

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澳洲媒體Poptopic引述和迪士尼關係密切的消息人士報道，現年59歲的尊尼狄普（Johnny Depp）正和迪士尼談判，希望他重新拍攝《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）電影。有傳迪士尼開價3.01億美元，希望尊尼狄普盡快回歸，同時承諾向尊尼狄普指定的慈善機構捐款，以表善意。

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消息人士更指，迪士尼希望尊尼狄普在《魔盜王6》中再度飾演Jack Sparrow船長一角，而情節將聚焦於角色早年經歷。報道更指，迪士尼已準備好電影初稿，非常希望修補與尊尼狄普的關係，並以其標誌性角色回歸。

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但尊尼狄普發言人隨後向美媒《Fox News Digital》證實，並未就再於《魔盜王》電影中飾演船長角色與迪士尼協商。

尊尼狄普在誹謗案審訊期間，被Amber Heard律師Ben Rottenborn問及，若迪士尼出價3億美元及100萬隻羊駝，是否仍不會再度合作拍攝《魔盜王》電影。尊尼狄普回應表示肯定，並在其後透露，感覺被迪士尼出賣。

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責任編輯：李俊儀