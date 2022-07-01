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【聯乘產品】 三星夥Starbucks　推Galaxy S22手機殼及耳機收納盒（多圖）

12:00 2022/07/01

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三星最近宣布與星巴克（Starbucks）合作，推出Galaxy S22系列手機保護殼和Galaxy Buds系列無線耳機保護套，當中以咖啡杯造型的耳機收納盒最「搶眼」！

三星（Samsung）繼早前聯同寵物小精靈推出Galaxy Z Flip3的Pokemon Edition別注版，最近宣布與星巴克（Starbucks）合作，推出Galaxy S22系列手機保護殼和Galaxy Buds系列無線耳機保護套，當中以咖啡杯造型的耳機收納盒最「搶眼」！

【三星手機】「防水效果」廣告誤導 三星澳洲子公司遭判罰

在產品方面，Galaxy S22系列保護殼共有4款，兩款為Galaxy S22 Ultra附指環帶的矽膠背蓋，深綠色搭上白色的星巴克購物收據，而淺綠色則有星巴克小熊圖案。另外兩款分別為Galaxy S22和S22+的保護殼，印有星巴克的經典人魚商標及「Count Stars in Your Galaxy」字樣。

【遊戲熱話】任天堂Switch Online App停止支援iOS13 多款iPhone受影響

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三星亦為Galaxy Buds Pro、Buds 2和Buds Live推出星巴克版收納盒，深綠色配上人魚商標的經典設計；另一款則以星巴克咖啡杯設計，加上拿鐵拉花，令產品的吸引程度大增。上述產品已於韓國星巴克的Naver商店和應用程式中發售。

【手機科技】降低可摺疊OLED成本 三星研新貼合技術

責任編輯：廖淑瑩

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