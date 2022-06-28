美國德州貨櫃車現數十具屍體 料為人蛇偷渡焗死

美國德州一輛貨櫃車内發現有最少46具屍體，官員估計死者為偷渡到美國的非法移民，因太熱在貨櫃車内焗死。車上另有10多人仍生還被送往醫院。美國官方數據顯示，今年經墨西哥偷渡入境的數量愈來愈多。

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事發於德州聖安東尼奧市（San Antonio）西南部，有市政府工人周一（27日）在路上聽到貨櫃車内發出呼救聲。

當工人走近貨車時看到車門無緊閉，車内疑似有幾具屍體。警方接報到場，在貨櫃車内發現46具屍體及16人仍然生還。

生還者當中12人為成人，其餘4人為兒童，獲送往醫院治療。他們當時身體非常熱，有中暑和脫水的情況，貨櫃車内並無冷氣也沒有發現水。警方拘留3人，但無透露他們是否涉及人口販賣。

根據美國國家氣象局氣象學家的説法，聖安東尼奧市當日氣溫突破3位數，達到華氏103度（約攝氏39.4度）。

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警方指貨櫃車内的相信為企圖偷渡到美國者，而案件目前已經交由美國國土安全部調查部門跟進。

聖安東尼奧市長尼倫貝格（Ron Nirenberg）形容事件為可怕的悲劇，指遇難者都有家庭。他們只是追求更好生活，希望起訴使他們遭受不人道待遇的人。

美國美國海關及邊境保衛局（US Customs and Border Protection）數據顯示，今年截止5月底為止，共紀錄超過150萬宗經美國西南部偷渡入境的個案。與2021年相比，今年首5個月的數目僅低20萬宗，反映美墨邊境偷渡情況愈來愈嚴重。

過往德州發生的偷渡人士慘案

2003年－德州南部城市維多利亞共18偷渡者因炎熱天氣，在過熱的貨車內死亡，死者包括一名7歲男童。

2012年－一輛載有20名無證人士的農夫車發生撞樹交通意外，導致15人死亡。

2017年－多達200名偷渡者在缺水缺糧的情況下被困在聖安東尼奧的一輛貨車內，最終10名男性因而死亡。

2021年－一輛貨車在德州南部發生交通意外，最少10名偷渡者死亡，另有20人受傷。

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責任編輯：鄭錦玲