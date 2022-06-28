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【業績｜食品股】中國旺旺上財年純利微增1%、末期連特別息約45.8港仙　全年派息增逾1.7倍、股息率約6厘

股市 12:24 2022/06/28

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【業績｜食品股】中國旺旺上財年純利微增1%、末期連特別息約45.8港仙　全年派息增逾1.7倍、股息率約6厘

食品股中國旺旺 （00151） 公布截至3月底止全年業績，期內收益239.84億元（人民幣，下同），按年增9%；毛利107.47億元，按年增1.3%；純利42.03億元，按年增1.1%；每股賺35.16分。

中國旺旺計劃每股派末期息2.1美仙（約16.4港仙）及特別息2.94美仙（約22.9港仙），連同中期的0.83美仙（約6.5港仙），全年派5.87美仙（約45.8港仙），按年多174%。

中國旺旺中午收報7.63元，升1.6%，以此推算，股息率約6厘。

米果大類受外銷產品供應鏈中斷不利影響 原物料上漲影響毛利率

中國旺旺稱，米果大類因受到外銷產品供應鏈中斷不利影響，上財年收益按年持平，下半年按年成長低中個位數；乳品及飲料類按年增長16.9%，且上下半年均實現雙位數成長；休閒食品類全年按年增長1.6%，下半年按年增長中高個位數。

中國旺旺上財年受累於部分大宗原物料上漲，毛利率跌3.4個百分點至44.8%，由於銷售的提升抵銷了部分成本上漲的壓力，毛利增1.3%至107.47億元。

中國旺旺：內地疫情對經營表現產生一定程度影響

今年內地再爆發疫情，中國旺旺指，內地供應鏈和消費受到一定程度衝擊，4月社會消費品零售總額按年下降11.1%，5月按年下降6.7%。

中國旺旺稱，上述亦對集團的經營表現產生一定程度影響。集團將會持續關注疫情及宏觀環境等系統性風險對集團可能產生的影響，並及時對經營做出相應調整。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團  

相關文章：

【業績｜食品】旺旺中期盈利增7%　中期息增28%至0.83美仙

【業績│內需股】中國旺旺去年多賺14%　末期息減少四成至1.46美仙

港股 中國旺旺（00151） 社會消費品零售總額
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