【異動股】心動公司突插14%　創始人據指計劃移居海外

▲ 【異動股】心動公司突插14% 據指公司創始人計劃移居海外

手遊股心動公司 （02400） 今日突插13.7%，報21.7元，創近一個月低。消息面上，據指心動公司聯合創始人計劃移居海外，理由是家庭原因和海外更多發展遊戲的機會。

據路透引述消息人士指，現年40歲的心動公司創始人、董事會主席及首席執行官黃一孟正在準備在明年暑假之後移居外國，並無透露目的地，而移居海外是家庭原因和海外更多發展遊戲機會。

他在備忘錄中提到，「我個人將事業和家庭並重，未來公司的海外業務將佔據更高的比重」，並希望心動公司成為一家全球性公司。同時，「更理想的是，一年後中國的疫情政策可以更加寬鬆，國際關係可以更加平和和開放，大家可以按工作和生活的需要如常活動。」

不過，當路透聯繫到他並提到公司的聲明時，他拒絕進一步評論。

他表示，他會經常往返於中國和海外，不打算接受外國國籍，並補充指他的計劃與公司目前的情況和未來前景無關。公司去年制定了海外擴張的計劃，而他的職位也將保持不變。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

相關文章：

【手遊股拉升】心動公司漲一成 《Flash Party》首日上架日本即登iOS免費榜榜首

【市場調查】Sensor Tower ：今年首5個月全球手遊市場收入348億美元 疫情後首次出現按年下降

【騰訊700】騰訊昨發布40多款產品 管理層同時承認已設XR部門、盼未來5年捉緊VR產品發展機會

編輯：姚卓然