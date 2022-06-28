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【溫網】上屆男單4強發起ACE球挑戰助烏民眾 首圈出局僅捐1.6萬

環球社會熱點 12:19 2022/06/28

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英國溫布頓網球公開賽已經展開，雖然今屆賽事不納入計算，仍吸引各路好手參加。波蘭球手荷格治位列7號種子，他賽前表示在今屆比賽每打出一球ACE，便捐100歐元幫助烏克蘭民眾。可惜，荷格治最終首輪出局，打出20個ACE球。

【溫網】俄女球手改國籍 避參賽限制 【下一頁】

美網不阻俄球手參賽 麥維迪夫爭衛冕 【下一頁】

上年溫網殺入4強的荷格治（Hubert Hurkacz）賽前在社交平台宣布，每打出一球ACE便會捐出100歐元（約830港元）支持烏克蘭民眾。荷格治自俄烏戰爭爆發後，曾多次表示支持烏克蘭。

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然而，身為今屆7號種子的荷格治在周一（27日）的首輪賽事中，苦戰5盤下不敵西班牙的Alejandro Davidovich Fokina，意外提前出局。荷格治賽中亦打出20球ACE，按照承諾將需捐出2,000歐元（約1.66萬港元）。

荷格治今屆各項賽事出戰39場，共打出452個ACE球，均超過11球，位列所有男子選手中第3位。荷格治上周剛打敗網壇一哥麥維迪夫（Daniil Medvedev），取得今屆首個草地賽事冠軍，發出ACE捐款挑戰原本亦被相當看好。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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