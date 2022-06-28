【券商點睇】下半年浮法玻璃存漲價預期 信義玻璃或觸底彈

信義玻璃（00868）預告公司上半年淨利潤按年下降35%至50%至26.9億至35億元，主要因浮法玻璃需求疲弱，均價下跌；同時上半年成本上漲所致。中金認為，房地產竣工需求未見實質性好轉，加上企業對下半年竣工修復預期，冷修意願不足。因此全國上半年浮法玻璃含稅均價按年跌13%至每噸2,097元人民幣。

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然而，該行預期下半年竣工有修復空間，以及持續虧損產綫冷修，浮法價格或觸底反彈。另外，公司建築工程玻璃訂單表現良好，預計疫後復工或推進下游加快交付，同時汽車玻璃產品主要出口美國等地，公司預計關稅存下降預期，由此減輕出口成本負擔。

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隨着深加工業務版圖擴大，信義玻璃具備中期成長空間。第一，碳中和將驅動節能玻璃滲透率快速提升，並催生單層玻璃窗向雙層/三層滲透。此外，該行看好公司汽車玻璃業務會隨着海外疫情復甦獲得增長，並開發多款新產品。公司與信義光能（00968）合資設立信義晶硅並持股48%；一期6萬噸項目規劃建設周期2年，料中長期硅料業務或為公司打開成長空間。該行維持「跑贏行業」評級，目標價26元。

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撰文：林衛