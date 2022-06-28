私宅樓價不升反跌　差估署：5月樓價按月跌0.3%

據差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，5月私人住宅售價指數報384.4點，按月跌0.3%，較去年同期跌2.4%；與去年9月的歷史高位398.1點相比，低13.7個百分點。

若以兩類面積單位分析，實用面積1,075平方呎以上的大型單位售價指數，最新報320點，連升兩個月，按月升1.6%。至於實用面積1,075平方呎或以下的中小型單位售價指數，最新報387點，按月跌0.4%。

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒解釋，官方數字主要反映二手樓價，而現時市場積存的購買力需要時間釋放，而新盤短期會與二手盤競爭，令部分地區二手樓價受壓，又說政府放寬防疫措施後，樓市開始靠穩，如果疫情再無大規模爆發，政府亦不會再度收緊防疫限制的話，相信下半年樓市氣氛將會明顯逆轉。

HIBOR升至0.89厘 實際供樓利率2.19厘（不斷更新）【下一頁】

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