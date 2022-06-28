【穩增長】發改委：多依靠改革創新和市場力量 重申不搞大水漫灌

對於有媒體提問，過去十年在創新和完善宏觀調控上積累了甚麼經驗。進入新發展階段，宏觀調控將如何發力更好推動經濟高質量發展時，國家發展改革委副主任趙辰昕表示，在創新和完善宏觀調控上，更加注重5個方面，一是明確調控理念，二是創新調控思路，三是把准調控著力點，四是豐富調控工具，五是增強調控合力。

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在創新調控思路上，他認為當局堅持實事求是、一切從實際出發，堅持穩字當頭、穩中求進，在區間調控基礎上加強定向調控、相機調控、精准調控，不搞「大水漫灌」式的強刺激，更多依靠改革創新的辦法、更多運用市場的力量。

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下一步，國發委將緊密結合國內外環境變化，進一步創新宏觀調控思路和方式，推動經濟平穩健康可持續發展。在豐富調控工具上，統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，宏觀政策保持連續性穩定性，實施大規模減稅降費，創新結構性貨幣政策工具，改革貸款市場報價利率形成機制。聚焦結構性矛盾，完善科技、產業、區域、環保等政策。

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撰文：林衛