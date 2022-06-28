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【中鐵390】基建投資速率提升 中鐵受惠國策

股樓投資 12:42 2022/06/28

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國泰君安指出，政策支持下基建持續發力，內地疫情逐步控制，投資速率預計將進一步提升。國務院強調加快今年下達的3.45萬億元（人民幣，下同）專項債發行使用進度，在6月底發行完畢並力爭8月底前基本使用完畢。

【同場加映】青姐話：兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

雖然第一季大型基建公司的訂單已經開始放量，但受到疫情的擾動，施工受到一定影響，使得整體訂單落地時間延後。當前內地疫情形式已顯著好轉， 對人力及物流的相關影響大幅減弱，預計基建投資將會加速， 並將在第三季快速增長。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股，請按【見下頁

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其中，中國中鐵（00390）第一季多數業務板塊新簽項目數量大幅增長，且各業務板塊收入皆按年增長，保證了公司未來的業績表現。隨着內地疫情得到控制，預計基建投資將加速。同時公司積極開拓水利水電工程業務領域，有望成為第二增長曲綫，相信未來公司表現將持續向好，建議逢低買入。

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撰文：林衛

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基建股 港股 中國中鐵（00390） 板塊 中國

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