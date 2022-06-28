【Google Hangouts】2019年已計劃退役　Hangouts今年將停止服務　

▲ Google宣布將在今年11月正式關閉Google Hangouts，而用戶需轉用Google Chat。

Google繼在今年3月在Workspace中，直接以Google Chat作為預設聊天程式並取代Google Hangouts之後，早前宣布將在今年11月正式關閉Google Hangouts，而用戶需轉用Google Chat。

【Google】瀏覽更方便 Chrome為iPhone及iPad增添多項功能

Google表示，使用App版本Hangouts的用戶將會在程式內看到通知信息，通知用戶遷移到Gmail Chat或Chat App；而使用Hangouts Chrome擴展應用程式的用戶也會遷移至網頁版Chat。

【Windows】微軟發出最新通知 一款Windows系統明年起全面淘汰

早有退役計劃

事實上，Google早在2019年計劃讓Google Hangouts退役，但其一直到今年3月才正式退出Workspace，預計今年11月就會完全退出市場。現有的Hangouts用戶將會自動移轉至Google Chat。

Google的通訊程式歷經多次變動，最早是在2005年推出Google Talk，而Google Hangouts則是Google+社交服務中的通訊功能。它在2013年成為獨立產品，並逐步整合Google+ Messenger、Google Talk與Google Voice。

【Telegram】Telegram Premium功能全公開 享獨家貼圖、語音訊息變文字

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：