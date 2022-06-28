【下半年展望】星展：中港市場將重獲環球投資者興趣　維持恒指24600點目標價不變

▲ 星展指中港市場將重獲環球投資者興趣，維持恒指24600點目標價不變。

星展指內地通脹溫和，料內地今明兩年通脹分別為2.5%及2.2％，為中央進一步經濟刺激措施提供空間，未來幾個月相信會有更多刺激措施，下半年風險胃納將因而好轉。基於上述原因，該行對下半年股市審慎樂觀，指市場現時被過度輕倉，且正準備反彈。

星展認為，中港股市可免於環球通脹環境下之震盪，加上不利股市的因素已反映在恒指的指數水平上，連同恒指現時10倍市盈率估值屬吸引，故維持恒指12個月目標價在24600點不變，較現價高約12％，並料中港市場將重獲環球投資者興趣。

該行又指，港股相對而言對利率較不敏感，去年跑輸環球主要是由於內地行業監管的挑戰與內房危機。倘俄烏戰爭再無破壞性發展，大部份現時市場上的重要風險都已解決，情況正在好轉。

板塊方面，在刺激措施下，星展認為可再生能源、汽車及基建股均屬明顯政策受惠股，又預期市場會將焦點轉向新經濟股，因後者估值吸引之餘，監管影響亦有放緩跡象。此外，本港銀行股因受惠美國加息，亦可看高一線。

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