▲ 【證監監管】梁鳳儀預告3項批發金融業務監管工作 防Archegos、LME鎳同類事件衝擊

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀出席論壇時預告，證監會擬在服務機構投資者的批發金融服務即將執行的監管行動。梁鳳儀表示，正主題檢視香港場外衍生工具活動，也擬諮詢期貨經紀行的風險管理，以防Archegos、LME鎳合約等同類事件會衝擊中介人財政，並且將主題檢視與大手交易（block trade）相關的「市場探盤（market sounding）」行動。

梁鳳儀出席亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）合規亞洲會議時發表主題講話，提及疫情和地緣政治令金融市場更顯波動，考驗資本市場抗逆能力，特別是槓桿較高和持倉集中的投資者。

證監擬發指引 防Archegos、LME鎳同類事件

去年Archegos以場外衍生工具從主要經紀商（prime broker）取得股票大手倉位，最終倒閉觸發投行巨虧。梁鳳儀稱，在Archegos事件前已向主要經紀商發出關風險管理措施的指引，但事件令證監再次審視偵測場外交易市場持倉集中的監察工具，並進行主題檢視評估市場做法。

她特別指出，在香港交易的場外衍生工具絕大部分都在倫敦入帳，但與客戶的業務關係卻是在香港建立。除非能妥善地將環球交易、持倉監察和風險管治架構加以整合，否則監督工作可能會出現漏洞。她表示，主題檢視不僅會涵蓋主要經紀商，亦會探究它們在風險管理、評估及上報方面的作業手法，證監將適時向業界提供進一步指引。

在期貨經紀行風控上，梁鳳儀提及「負油價」、LME鎳合約的極端市況，券商「追孖展」時若遇上持倉者無力支付，可能會會殃及在結算所內被混合處理的其他客戶資金，因此將就建議的期貨經紀行風險管理指引諮詢市場意見，減輕風險。

美國SEC調查大行處理配股前「通水」 梁鳳儀：將在港主題檢視

另外，近月美國證交會（SEC）調查大行在處理配股等大手交易時，有投行職員涉嫌向相熟投資者「通水」。梁鳳儀稱，證監會已密切關注大手交易一段時間，並正在審視券商在公布交易前向潛在投資者傳達資訊的手法，即俗稱的「市場探盤（market sounding）」。

她預告，即將就市場探盤活動展開主題檢視，藉此探討是否有可能為本港的市場探盤活動制訂操守準則。在檢視過程中，將於今年稍後時間抽選一些公司，以邀請它們參與調查。

證監會正開發AI、大數據分析平台 識別潛在失當行為

除了預告即將推行的監管行動，梁鳳儀也重申，針對股權和債務資本市場的「簿記建檔指引」會在8月5日生效，訂明中介人在簿記建檔、定價、分配及配售活動中應達到的操守標準，並即使有人認為證監「插手干預」商業決定，但仍然認為中介人要遵從更嚴格的行為標準，增加價格探索過程的透明度和成效。

她亦指，證監會正在開發配備大數據及人工智能的資訊分析平台，將利用法則式演算法 （rule-based algorithms），協助識別股票交易中的潛在失當行為，例如在另類交易平台上的無擔保賣空活動、清洗交易、幌騙（spoofing）及股價異常，同時支援跨行分析，例如分析同一人透過不同經紀行進行的交易活動。

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▲ 圖為證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀（資料圖片）