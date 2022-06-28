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【網絡安全】俄國黑客曾非法入侵電子裝置　多國聯手瓦解

科技 12:16 2022/06/28

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美國司法部早前宣佈，與德國、荷蘭及英國的執法機構合作，共同摧毀了由俄羅斯黑客組成的殭屍網絡「Rsocks」。調查發現，黑客曾非法入侵過百萬部家用及商用電子裝置。

網絡攻擊時有發生，各國也加強打擊相關活動。美國司法部早前宣佈，與德國、荷蘭及英國的執法機構合作，共同摧毀了由俄羅斯黑客組成的殭屍網絡「Rsocks」。調查發現，黑客曾非法入侵過百萬部家用及商用電子裝置。

【網絡安全】無法掃描檔案 30款防毒軟件突遭Adobe封鎖

付費即可獲得IP位置名單

美國司法部指，Rsocks是非法黑客平台，並以租賃形式運作。黑客只需支付租金，就可透過平台入侵裝置及儲存IP位置。例如，每日30美元（約235港元）就能入侵2千個裝置、200美元（約1,569港元）可入侵9萬個裝置，黑客付費後即可下載裝置IP位置名單，並引導這些裝置的流量至目標對象。有大量的Rsocks平台客戶利用該服務展開密碼填充攻擊，取得受害者的社交平台帳戶，或是傳送網絡釣魚郵件。

【網絡安全】Android及iPhone用戶也要小心！ Google警告「駭客軟件」偷密碼、查看訊息

分析顯示，Rsocks主要是將入侵的裝置轉換成代理伺服器，以隱藏黑客的惡意行為。美國聯邦調查局（FBI）早在2017年就鎖定Rsocks，當時FBI調查員曾偽裝成買家查詢Rsocks租賃服務，目的是為了辨識受害裝置及了解Rsocks的基礎設施。經調查後發現，Rsocks主要的入侵手法為暴力破解攻擊，取得受害裝置的密碼後便持續與受害裝置維持連結，這些受害裝置分佈在大學、醫院、電子產品製造商及個人用戶等。

【網絡攻擊】伊朗發起網絡釣魚攻擊 以色列高官成主要目標

責任編輯：廖淑瑩

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