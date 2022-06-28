  • 32°C
香港時間 : 2022628日 (二) 12:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】三葉草生物曾升近48%　旗下第三劑加強針新冠疫苗對Omicron有強烈中和作用

股市 11:25 2022/06/28

分享：

分享：

【異動股】三葉草生物曾升近48%　旗下第三劑加強針新冠疫苗對Omicron有強烈中和作用

三葉草生物 （02197） 公布旗下第三劑新冠候選疫苗加強針對奧密克戎（Omicron）有強烈中和作用。公司股價一度抽升48.2%，高見5.5元，現升兩成，報4.49元，至上午11時22分，成交額達1.5億元。

集團表示，接種第三劑SCB-2019 （CpG 1018╱鋁佐劑）同源加強針的個體對奧密克戎變異株的新的積極臨床資料。基線血清陰性受試者接種SCB-2019 （CpG 1018╱鋁佐劑）同源加強針，對奧密克戎變異株BA.2的中和抗體水平比接種加強針之前顯著提升了19倍。

公司指，將繼續專注於2022年下半年完成向中國國家藥品監督管理局、歐洲藥品管理局和世界衛生組織遞交SCB-2019註冊申請，同時為全球商業化做準備。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

相關文章：

【醫藥股】三葉草生物大升15%　候選新冠疫苗對Omicron有強勁且持久保護效力

【新冠疫苗】Moderna爭取第4季供港Omicron疫苗　承諾提供至少800萬劑

【新冠疫苗】科興疫苗已獲批在南非附條件使用

編輯：姚卓然

港股 異動股 疫苗 三葉草生物－B（02197）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港交所388】憧憬七一好消息、港股成交破2000億　港交所升7%企400元、瑞信上調投資評級
【港交所388】憧憬七一好消息、港股成交破2000億　港交所升7%企400元、瑞信上調投資評級
【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？
【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？
【開市9點半】騰訊大股東擬場內細水長流方式或套現萬億　六大不可不知
【開市9點半】騰訊大股東擬場內細水長流方式或套現萬億　六大不可不知
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款