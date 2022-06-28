▲ 【異動股】三葉草生物曾升近48% 旗下第三劑加強針新冠疫苗對Omicron有強烈中和作用

三葉草生物 （02197） 公布旗下第三劑新冠候選疫苗加強針對奧密克戎（Omicron）有強烈中和作用。公司股價一度抽升48.2%，高見5.5元，現升兩成，報4.49元，至上午11時22分，成交額達1.5億元。

集團表示，接種第三劑SCB-2019 （CpG 1018╱鋁佐劑）同源加強針的個體對奧密克戎變異株的新的積極臨床資料。基線血清陰性受試者接種SCB-2019 （CpG 1018╱鋁佐劑）同源加強針，對奧密克戎變異株BA.2的中和抗體水平比接種加強針之前顯著提升了19倍。

公司指，將繼續專注於2022年下半年完成向中國國家藥品監督管理局、歐洲藥品管理局和世界衛生組織遞交SCB-2019註冊申請，同時為全球商業化做準備。

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編輯：姚卓然