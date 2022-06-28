【人工智能】Shell加速能源轉型　AI布局改善端對端流程

▲ Shell承諾到2050年或之前實現淨零排放，為加速能源轉型，近年已實行多項AI計畫。（法新社）

全球減碳進程刻不容緩，石油和天然氣行業更是首當其衝，務求盡快轉型至低碳能源發展。蜆殼石油公司（Shell）近年為能源轉型積極部署，更實施多項人工智能（AI）計畫，加速數碼化轉型，並改善其端對端流程。

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Shell早前承諾到2050年或之前實現淨零排放。為加速能源轉型，近年已實行多項AI計畫，包括在其勘探和鉆井項目中部署強化學習、在公共電動汽車充電站推出AI功能、以及在服務站安裝支援電腦視覺的鏡頭等。

收集大數據 設計AI解決方案

Shell電腦科學及數碼創新副總裁Dan Jeavons表示，Shell每年都會將100個AI應用程式部署到其生產線中。此外，該公司還開發了一個由350多名AI專業人員組成的中央社區，並利用Shell眾多業務所收集的大數據，設計AI解決方案。

Dan Jeavons認為，可靠性和安全性是絕對的業務基礎，而透過使用AI的預測性監測，則有助強化已有的監測技術。

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Shell目前有超過1萬件設備是受AI監測的，當中包括閥門、壓縮機、乾氣密封和泵等儀器，同時AI還提供對潛在故障事件的預測。Dan Jeavons指出，為監測這些設備，300萬個傳感器每周會收集200億行數據，而1.1萬個機器學習模型每天都會作出1,500多萬次預測。

預測零件損耗情況 降低設備維護成本

Shell利用AI預測零件損耗情況，Dan Jeavons指出，這使該公司能更有效地利用資源，減少生產中斷，並避免意外停機，從而降低設備和維護成本。再者，通過積極的技術監測方法，數據科學家能同時分析成千上萬的數據點，並使工程師能夠從中獲得洞察力。

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除自家品牌外，Shell在協助同業數碼轉型上也不遺餘力。去年11月，Shell更與油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes）、微軟（Microsoft）和企業人工智能公司C3 AI成立了「開放人工智能能源倡議」（OAI），協助加速能源行業的數碼化轉型。

Dan Jeavons表示，OAI能為能源企業提供公開、公平和透明的合作機會，允許他們在AI應用之間建立互操作的標準，並加速數碼技術的採用，盡早達成淨零排放的目標。

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責任編輯：陳卓賢