  • 32°C
香港時間 : 2022628日 (二) 12:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】Shell加速能源轉型　AI布局改善端對端流程

科技 11:18 2022/06/28

分享：

分享：

Shell承諾到2050年或之前實現淨零排放，為加速能源轉型，近年已實行多項AI計畫。（法新社）

全球減碳進程刻不容緩，石油和天然氣行業更是首當其衝，務求盡快轉型至低碳能源發展。蜆殼石油公司（Shell）近年為能源轉型積極部署，更實施多項人工智能（AI）計畫，加速數碼化轉型，並改善其端對端流程。

【機械人】亞馬遜推首個全自動倉庫機械人　減低員工受傷風險

Shell早前承諾到2050年或之前實現淨零排放。為加速能源轉型，近年已實行多項AI計畫，包括在其勘探和鉆井項目中部署強化學習、在公共電動汽車充電站推出AI功能、以及在服務站安裝支援電腦視覺的鏡頭等。

收集大數據   設計AI解決方案

Shell電腦科學及數碼創新副總裁Dan Jeavons表示，Shell每年都會將100個AI應用程式部署到其生產線中。此外，該公司還開發了一個由350多名AI專業人員組成的中央社區，並利用Shell眾多業務所收集的大數據，設計AI解決方案。

Dan Jeavons認為，可靠性和安全性是絕對的業務基礎，而透過使用AI的預測性監測，則有助強化已有的監測技術。

【自動化】企業自動化採用率飆升　報告：財務部成自動化程度最高部門

Shell目前有超過1萬件設備是受AI監測的，當中包括閥門、壓縮機、乾氣密封和泵等儀器，同時AI還提供對潛在故障事件的預測。Dan Jeavons指出，為監測這些設備，300萬個傳感器每周會收集200億行數據，而1.1萬個機器學習模型每天都會作出1,500多萬次預測。

預測零件損耗情況   降低設備維護成本

Shell利用AI預測零件損耗情況，Dan Jeavons指出，這使該公司能更有效地利用資源，減少生產中斷，並避免意外停機，從而降低設備和維護成本。再者，通過積極的技術監測方法，數據科學家能同時分析成千上萬的數據點，並使工程師能夠從中獲得洞察力。

【行業趨勢】 報告：中國醫療體系加快轉型　料2030年建「全民智慧健康管理」新模式

除自家品牌外，Shell在協助同業數碼轉型上也不遺餘力。去年11月，Shell更與油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes）、微軟（Microsoft）和企業人工智能公司C3 AI成立了「開放人工智能能源倡議」（OAI），協助加速能源行業的數碼化轉型。

Dan Jeavons表示，OAI能為能源企業提供公開、公平和透明的合作機會，允許他們在AI應用之間建立互操作的標準，並加速數碼技術的採用，盡早達成淨零排放的目標。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【推動初創】Microsoft推初創支援計畫　最高可獲100萬資助、最長為期4年
2022/06/22
【推動初創】Microsoft推初創支援計畫　最高可獲100萬資助、最長為期4年
【Amazon】Alexa料有新功能　裝置未來可模仿用戶熟悉的聲音
2022/06/24
【Amazon】Alexa料有新功能　裝置未來可模仿用戶熟悉的聲音
【社交平台】保障青少年　Instagram推「身份驗證」工具核實用戶年齡
2022/06/27
【社交平台】保障青少年　Instagram推「身份驗證」工具核實用戶年齡
【ESG】企業實現可持續發展　借助雲端服務實現綠色低碳
今日
【ESG】企業實現可持續發展　借助雲端服務實現綠色低碳

你可能感興趣

【推動初創】Microsoft推初創支援計畫　最高可獲100萬資助、最長為期4年
15:31 2022/06/22
【推動初創】Microsoft推初創支援計畫　最高可獲100萬資助、最長為期4年
【Amazon】Alexa料有新功能　裝置未來可模仿用戶熟悉的聲音
11:51 2022/06/24
【Amazon】Alexa料有新功能　裝置未來可模仿用戶熟悉的聲音
【社交平台】保障青少年　Instagram推「身份驗證」工具核實用戶年齡
13:32 2022/06/27
【社交平台】保障青少年　Instagram推「身份驗證」工具核實用戶年齡
人工智能 氣候暖化 可持續發展 科技產品 雲端 數碼轉型 石油 天然氣 Microsoft 工程

上一篇文章

【網絡安全】俄國黑客曾非法入侵電子裝置　多國聯手瓦解

下一篇文章

【電動車】LG收購電池充電器製造商　進軍電動車充電市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Windows】微軟發出最新通知　一款Windows系統明年起全面淘汰
【Windows】微軟發出最新通知　一款Windows系統明年起全面淘汰
【網絡安全】無法掃描檔案　30款防毒軟件突遭Adobe封鎖
【網絡安全】無法掃描檔案　30款防毒軟件突遭Adobe封鎖
【蘋果動向】蘋果M2芯片計畫曝光　彭博社爆完整型號
【蘋果動向】蘋果M2芯片計畫曝光　彭博社爆完整型號
【女性權益】美國最高法院推翻女性墮胎權利　多間科企陸逐表態
【女性權益】美國最高法院推翻女性墮胎權利　多間科企陸逐表態
【遊戲熱話】遊戲救生意？　Netflix Games將推手機版Into The Breach
【遊戲熱話】遊戲救生意？　Netflix Games將推手機版Into The Breach
【人才短缺】疫情衝擊芯片供應鏈　Toshiba、Sony警告工程師出現短缺
【人才短缺】疫情衝擊芯片供應鏈　Toshiba、Sony警告工程師出現短缺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款