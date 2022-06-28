  • 32°C
香港時間 : 2022628日 (二) 12:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】美股僅熊市反彈？　摩根士丹利料標指反彈5%至7%後將再跌、最壞情況見多少

股市 11:15 2022/06/28

分享：

分享：

【美股焦點】美股僅熊市反彈？　摩根士丹利料標指反彈5%至7%後將再跌、最壞情況見多少

摩根士丹利策略師Michael Wilson及其團隊發表報告指，美股標普500指數或先反彈5%至7%，並由利率敏感股帶動，最多可升至4,200點，其後才再度下跌。標普500周一收市報3,900點，年初至今跌19%，較月內低3636點水平有所反彈。

他認為熊市似是並未完結，即使未來數周市場將視利率下跌為美聯儲能使經濟軟著陸及避免顯著下調盈利預測的現象。可是，他警告，市場憂慮經濟放緩才是油價及美債息下落的主因，而非通脹見頂，這即意味股市最終將進一步下跌。

他估計在經濟將軟著陸的基本情境下，標普500指數將在3,400至3,500點之間見底。然而一旦經濟陷入衰退，將使該指數將下跌至3,000點左右。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

相關文章：

【美股焦點】摩通策略師料下半年股市壓力有所緩解　若儲局兌現預期或可穩定市場情緒

【美國經濟】高盛：未來兩年陷衰退機率升至48%　下調未來三季GDP預測

【美國加息】中金：聯儲局或引導市場預期更陡峭加息路徑　連鎖反應抑制美股估值、實際利率走高

編輯：姚卓然

經濟衰退 見頂 見底 標準普爾500指數 美股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港交所388】憧憬七一好消息、港股成交破2000億　港交所升7%企400元、瑞信上調投資評級
【港交所388】憧憬七一好消息、港股成交破2000億　港交所升7%企400元、瑞信上調投資評級
【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
【騰訊700】騰訊再跌5%　南非大股東Naspers反口3年不沽承諾、擬「無上限」出售騰訊持股
【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？
【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？
【開市9點半】騰訊大股東擬場內細水長流方式或套現萬億　六大不可不知
【開市9點半】騰訊大股東擬場內細水長流方式或套現萬億　六大不可不知
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款