▲ 【美股焦點】美股僅熊市反彈？ 摩根士丹利料標指反彈5%至7%後將再跌、最壞情況見多少

摩根士丹利策略師Michael Wilson及其團隊發表報告指，美股標普500指數或先反彈5%至7%，並由利率敏感股帶動，最多可升至4,200點，其後才再度下跌。標普500周一收市報3,900點，年初至今跌19%，較月內低3636點水平有所反彈。

他認為熊市似是並未完結，即使未來數周市場將視利率下跌為美聯儲能使經濟軟著陸及避免顯著下調盈利預測的現象。可是，他警告，市場憂慮經濟放緩才是油價及美債息下落的主因，而非通脹見頂，這即意味股市最終將進一步下跌。

他估計在經濟將軟著陸的基本情境下，標普500指數將在3,400至3,500點之間見底。然而一旦經濟陷入衰退，將使該指數將下跌至3,000點左右。

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編輯：姚卓然