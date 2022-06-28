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【新冠疫情】法國籲公眾場所戴口罩 單日增逾1.7萬人確診

環球社會熱點 11:14 2022/06/28

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隨著夏季來臨，法國等歐洲國家新冠肺炎疫情有所反彈。法國周一（27日）單日新增逾1.7萬人確診，法國現時新冠住院患者人數亦創一個月以來最高。法國衛生部呼籲民眾，在公共交通工具等場所佩戴口罩，但指不會強制要求。

英研究：新冠疫苗助全球減少近2,000萬人死 【下一頁】

法國周一新增逾1.76萬宗確診個案，是當地自4月18日以來周一最高數據。法國新增確診人數自上月底以來一直穩步上升，7日平均新增確診由5月27日的1.77萬人，上升至周一的逾7.1萬人，但總數仍低於年初錄得的逾36.6萬人。

法國衛生部長Brigitte Bourguignon指，在密閉空間如公共交通工具、工作及商店等場所佩戴口罩，是公民責任。她指雖然當局不會強制民眾佩戴，但現時正在呼籲，而非建議。法國疫苗接種首席負責人Alain Fischer 則指，當地上周和其他歐洲國家一般，正處於新一波疫情中期。

美研究：BA.4及BA.5或逃避抗體攻擊 兩類人增感染風險 【下一頁】

法國新冠住院患者人數在6月18日時，降至半年以來新低得近1.4萬人，但現時已增至逾1.5萬人，創一個月以來新高。法國過去24小時亦新增48名患者死亡，累計共逾14.9萬人染疫離世。

法國現時累計共錄得2,970萬宗確診個案，Our World In Data數據顯示，當地78.5%人口已完成兩劑疫苗接種，59.8%人口已打第3針。

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責任編輯：李俊儀

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