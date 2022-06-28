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美國13州觸發法限制墮胎 路易斯安那州叫停墮胎禁令

環球社會熱點 11:07 2022/06/28

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美國最高法院上周推翻羅訴韋德案的判決，取消憲法賦予的墮胎權，美國13州因最高法院裁決觸發墮胎禁令，引發連場示威。有機搆入稟挑戰墮胎禁令的觸發機制，其中路易斯安那州周一（27日）叫停墮胎禁令。

AOC促彈劾美最高法院大法官 不滿反口推翻墮胎權 【下一頁】

最高法院以5票對4票通過推翻1973年羅訴韋德案（Roe vs. Wade）裁決後，德州、密蘇里州及路易斯安那州等13州的墮胎禁令因觸發法（trigger laws）隨即生效，其中僅有少於三分一州分將強姦或亂倫成孕列為豁免情況。

美國截至上周六（25日），已有11州停止墮胎服務。有提供墮胎服務的機構The Center for Reproductive Rights發起訴訟，質疑​路易斯安那州的觸發機制存在法律衝突，導致無法判斷哪些觸發法有效及究竟禁止哪些行為。

路易斯安那州最大城市新奧爾良（New Orleans）法官賈魯索（Robin Giarrusso）周一頒布臨時禁制令，阻止墮胎禁令生效。

賈魯索指，該州3條觸發法令分別列出不同的豁免情況，因此難以確定哪些情況下墮胎屬於非法抑或合法。

聽證會定於下月8日舉行，屆時法官將會決定會否進一步頒令禁止實施墮胎禁令。

不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲 【下一頁】

部分紅州内由民主黨人控制的城市檢察官則表明不會實施墮胎禁令。其中新奧爾良地區檢察官威廉斯（Jason Williams）表示，他不會將墮胎行為定罪，指最高法院推翻墮胎權是殘忍及不負責任地剝奪女性權利。

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責任編輯：鄭錦玲

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