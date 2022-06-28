【反競爭行為】Google遭丹麥求職公司Jobindex投訴 不滿其偏袒自家求職搜索服務

據《路透社》報道，谷歌（GOOGL）在周一（27日）遭丹麥求職公司Jobindex投訴於歐盟監管機構，指谷歌不公平地偏袒自家Google for Jobs的求職服務。

谷歌近年來因各種反競爭行為被歐盟反壟斷專員維斯特格（Margrethe Vestager）罰款超過 80 億歐元（約664億港元），而谷歌表示，它與工作提供者合作，將人們引導到有與其相關工作列表的網站。

Google for Jobs 於 2018 年在歐洲推出，2019 年引發了 23 個在線求職網站的批評，23 名批評者之一的 Jobindex 表示，谷歌通過反競爭手段讓競爭激烈的丹麥市場向其自身傾斜。

Jobindex創始人兼行政總裁丹尼爾森 （Kaare Danielsen ）表示，在去年 Google for Jobs 進入當地市場時，Jobindex 已經建立了丹麥最大的就業數據庫，並指，「但 Google for Jobs 在丹麥推出的短時間內，Jobindex 的搜索流量被谷歌搶走了20%」。

為此丹尼爾森敦促歐盟委員會，命令谷歌停止反競爭行為，並對其罰款及進行階段性支付，以確保合規。

在3年前，Google for Jobs首次引發歐盟的關注，但此後歐盟並未採取具體的行動，而此次投訴可能推動維斯特格加快對這項服務的審查。

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責任編輯：關海儀