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【烏克蘭戰爭】烏購物中心被炸釀多死 澤連斯基批俄軍「混蛋恐怖份子」（第二版）

環球政治 16:44 2022/06/28

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自與俄羅斯開戰後，烏克蘭大批民用建築曾遭轟炸。中部城市克列緬丘格的一個購物中心日前被俄軍導彈炸中，導致最少18人死亡。總統澤連斯基狠批俄軍是「混蛋恐怖份子」，聲稱當時內有過千名平民。俄羅斯表示，購物中心中心起火是因為存放的西方國家武器爆炸。

（第二版更新俄方解釋購物中心起火原因及死傷人數）

【烏克蘭戰爭】基輔再遭俄導彈轟炸 住宅大樓被擊中釀1死 【下一頁】

克列緬丘格（Kremenchuk）位處首都基輔西南方，當地一間繁忙的購物中心周一（27日）遭受兩枚俄軍導彈襲擊。現場照片可見，購物中心陷入一片火海，冒出陣陣濃煙，300名救援人員花費超過4小時才把火勢撲滅。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）狠批俄軍是「混蛋恐怖份子」（scumbag terrorists），認為今次攻擊是蓄意而非失誤，直言發動襲擊人士「不應在地球出現」。澤連斯基聲稱，購物中心遇襲時內有超過1,000平民，但幸好多數人能夠及時逃生。

烏克蘭檢察官向英國衛報透露，死亡人數增加至18人，仍有36人下落不明，搜救人員正在瓦礫中搜索，希望找回失蹤人士。

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【烏克蘭戰爭】澤連斯基認失北頓涅茨克 市長指俄軍已全面控制 【下一頁】

克列緬丘格所屬州分州長盧寧（Dmytro Lunin）堅稱，購物中心附近並無軍事設備。澤連斯基亦強調，購物中心並無對俄軍構成任何威脅，亦不具備戰略價值。

俄羅斯國防部表示，俄軍利用高精準武器打擊克列緬丘格的目標，撃中準備運往頓巴斯地區（Donbas）西方國家武器及彈藥的儲存工廠，摧毀有關武器裝備。國防部指武器與彈藥爆炸波及鄰近的廢棄購物中心，才導致火災。

正在德國舉行峰會的七國集團（G7）領袖發表聲明批評俄軍的襲擊，指無差別攻擊平民已構成戰爭罪，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及其他相關人士需為此負責。英國首相約翰遜（Boris Johnson）則批評普京「殘暴且野蠻」（cruelty and barbarism）。

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責任編輯：吳漢培

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