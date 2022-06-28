▲ 【內地電訊商】第四大營運商中國廣電啟動5G網絡服務、月費118人幣起 料不會掀起價格戰

獲得5G牌照已經三年之久的中國廣電近日終於正式提供服務，大量用戶訪問之下，網站一度癱瘓，然而作為第4間電訊營運商加入戰團，外界期待的價格戰並未來臨，中國廣電的電話套餐與其它三大運營商相比並未便宜很多，甚至有用戶指，部分月費計劃內容甚至更貴。

中國廣電在官網公佈了「精彩套餐」和「5G精彩套餐」兩類可供選擇，月費分別為38元（人民幣，下同）起和118元起。其中38元月費計劃提供10GB流量和50分鐘語音；118元月費計劃則有40GB流量和200分鐘語音。

有內媒引述通信業專家項立剛指，一般來說新電信運營商入場，都會採用低價策略衝擊市場。但現在來看，中國廣電並沒有採取超低價策略。

項立剛估計，背後的原因中國廣電沒有自建網絡，而是和中國移動 （00941） 共建共享，即是中國廣電只是從中國移動拿到了一部分網絡的資源，能夠放號的用戶量就是有限的，如果用超低價大幅度發展用戶，可能會面臨能力不夠的窘境。

項立剛認為，運營商的5G套餐資費未來一定有下降的可能，但可能不會是因為四大運營商之間的競爭而大幅下降，而是會因為技術進步下降。

700MHz頻段也是中國廣電優勢之一，較5G中高頻段，具有穿透力強、覆蓋範圍廣、傳輸損耗低等特性，適合大範圍網絡覆蓋，惟700MHz頻段並不是所有手機都適用。

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