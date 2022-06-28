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【美股焦點】大摩高層批評分析師對美股盈利過份樂觀　欠缺主動性下調預測

股市 10:31 2022/06/28

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大摩高層批評分析師對美股盈利預測過份樂觀，欠缺主動性下調預測。

摩根士丹利財富管理首席投資總監Lisa Shalett認為，美股分析師需下調今季樂觀的企業盈利預測，又形容分析師面對盈利預測，不知所措得有如「被車頭燈照射的鹿隻」。

Shalett指，經濟師已開始對GDP預測展開由上而下的下調行動，但研究企業基本因素的分析師面對數字時卻不知所措，有如「被車頭燈照射的鹿隻」般。「我們不明白為甚麼無法獲得分析師的重新校準，將PE（市盈率）中的E降低。」她說。

Shalett認為，在現時的環境下要作出預測，無疑極為艱難，指分析師是「邊走邊看」，並認為市場非常聚焦於第二及第三季公佈之企業盈利，以及管理層作出的言論與盈利指引。她又批評，分析師過份依賴企業發出的盈利指引，指他們在企業管理層不作出明確指示下，欠缺主動性下調預測。

據彭博統計，分析師對標普500指數成份股的盈利增長預測為10.7%，較上月的10％及年初8.7％進一步下調。有指有關盈利預測水平屬過高，但隨著企業第二及第三季盈利公佈後，市場失望多於驚喜，盈利預測屆時亦會被下調。

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