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【電動車】LG收購電池充電器製造商　進軍電動車充電市場

科技 10:23 2022/06/28

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LG計劃在2022年底前，在韓國的LG數碼園安裝一條電動車充電器生產線。（LG）

電動車市場近年發展迅速，連帶其配套設備，例如電池充電器也成為潛力領域。消費類電子產品製造商LG宣布，已收購韓國一間名為AppleMango的電動車電池充電器製造商，正式開拓電動車充電業務。

【蘋果汽車】會有真車嗎？　福斯汽車執行長質疑Apple Car的未來

LG擁AppleMango 60%股份

AppleMango於2019年成立，並開發了超薄快速電動車充電器等專有技術。LG還將與經營電動車充電站的合作夥伴GS Energy和IT供應商GS Neotek合作，開發必要的基礎設施。據外媒《TechCrunch》報道，LG持有AppleMango 60%的股份，GS Energy持有34%的股份，GS Neotek持有6%的股份。

LG表示，AppleMango擁有堅固、防塵和防水的戶外數碼顯示技術，並能創建方便用戶使用的界面，以及實時控制與管理的「多功能」充電站。

【氫能車】Volvo測試氫燃料電池貨車　充電時間少於15分鐘

此外，LG最近也與汽車零部件製造商麥格納國際公司（Magna International）合作，為汽車製造商開發電動摩打、變頻器和車載充電器。LG預計，此次收購將擴大這一範圍業務，使其能夠將新的充電器與旗下的電動車充電管理系統相結合，並將目前的電動車電池業務，和儲能及能源管理系統等產品創造協同效應。

LG還計劃在2022年底前，在韓國的LG數碼園安裝一條電動車充電器生產線，目標為各種客戶提供定製的電動車充電解決方案，包括私人住宅、購物中心、酒店和公共建築等。

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責任編輯：陳卓賢

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