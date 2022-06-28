▲ 【市場調查】Sensor Tower ：今年首5個月全球手遊市場收入348億美元 疫情後首次出現按年下降

市場研究機構Sensor Tower 發表《2022上半年熱門手遊市場洞察》報告，提到今年首5個月全球手遊市場收入為348億美元，在疫情之後首次出現按年下降，同期歐美手遊下載量增速放緩，而東南亞地區依舊保持良好增長態勢，RPG、策略手遊依舊是用戶支出的熱門品類，超休閒手遊則在用戶規模上進一步擴大，成為當今手遊下載量最大增長點。

報告提到，今年首季全球手遊收入前5的市場分別為美國、日本、內地、韓國與台灣。其中，美國與日本市場收入下降明顯，均超過10%；內地與韓國表現較為穩定；而台灣季度收入按年增長7%。

下載量方面，雖然歐美市場增速放緩，2022年上半年東南亞地區仍然保持著良好的增長態勢，而受到國際局勢影響，俄羅斯在4、5月份手遊下載量出現明顯下滑。

中重度遊戲仍然是全球手遊用戶消費 （IAP）最高的類別。 2022年第1季度，來自中重度手遊的收入突破122億美元，佔移動手游市場總收入的60%。

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