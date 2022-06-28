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【互聯互通】中證監據指將禁止內地投資者於境外開設滬深股通賬戶買A股

股市 09:50 2022/06/28

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【互聯互通】中證監據指將禁止內地投資者於境外開設滬深股通賬戶買A股　杜絕「假北水」

據內媒報導，中證監將禁止身處境外的內地投資者參與股票互聯互通機制，包括不准開設滬深港通賬戶，以及不准通過此類賬戶交易A股。新規將從今年7月25日起實施，並設置一年的過渡期，對不同的內地投資者作出不同清退安排。這即將杜絕北水藉「假外資」身份進回內地市場。

於6月24日，中證監發布《關於修改〈內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定〉的決定》，明確滬股通和深股通投資者不包括內地投資者，規範內地投資者返程交易行為。規定自今年7月25日起施行。這意味從新規實施之日起，香港經紀商不得再為內地投資者新開通滬深股通交易權限。在新規定下，這類存在已久的投資者和賬戶最終將被完全清退。

中證監表示，近年來，有部分內地投資者在香港開立證券賬戶及北向交易權限，通過滬深股通交易A股。目前此類交易總體規模不大，交易金額在北向交易中的佔比保持在1%左右。而此類證券活動與滬深股通引入外資的初衷不符，且這些投資者中大多數已開立內地證券賬戶可直接參與A股交易，兩種途徑交易有發生跨境違規活動的風險，也給市場造成了北向交易中有不少所謂「假外資」的印象，不利於滬深港通的平穩運行和長遠發展。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

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【滬深港通】官媒：嚴管假外資短期不明顯影響北向資金　長遠利真外資進入中國

【A股成交】內地私募基金據報化身「假外資」　5倍槓桿高頻交易A股

 

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