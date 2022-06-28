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【LPR】6月貸款市場報價利率不變　官媒：實體貸款利率仍有下行空間　

宏觀解讀 09:48 2022/06/28

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官媒指實體貸款利率仍有下行空間。

6月新一期貸款市場報價利率（LPR）報價保持不變，令市場失望。官媒內地經濟日報發表評論，指實體貸款利率仍有下行空間，金融機構將繼續向實體經濟讓利，進而帶動實際貸款利率進一步下行。

評論指出，LPR短期內保持不變背後有多重因素。一方面，前期貸款降價效果已經有所顯現，今年1月至4月，企業新發放貸款平均利率為4.39%，創統計以來低位。另一方面，受宏觀經濟環境和市場競爭加劇等因素影響，部分銀行尤其是中小銀行盈利與負債壓力較大，6月進一步下調加點的動力不足。此外，6月聯儲局大幅加息75個基點，月內保持MLF和LPR利率不變，一定程度上有利於兼顧內外平衡。

評論續指，LPR短期內不變，不會改變當前實際貸款利率穩中有降的趨勢。2022年4月指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制，引導銀行根據市場利率變化，合理調整存款利率，進一步推進存款利率市場化。隨著優化存款利率的一系列政策和改革措施落地生效，將釋放更多空間，推動實際貸款利率進一步下行。此外，近期對小微企信貸支持力度加大，加上設立1000億元交通物流專項再貸款等結構性貨幣政策工具全面發力，也會形成一定降價效應。

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