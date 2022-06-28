【ET開市直擊】恒指能否企穩兩萬二？解讀騰訊遭減持影響多大（附time code）

港股上日隨美股升勢造好，升穿兩萬二，收升510點，報22229點，成交2000億元；騰訊 （00700） 遭大股東Naspers沽貨，消息怎解讀？會否影響騰訊走勢？恒指能否企穩兩萬二？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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00：26 - 港股今日焦點速覽

00：52 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：50 - 亞太股市早段市況速報

02：13 - 市場認為經濟衰退風險存在 關注CPI數據

04：12 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：08 - 留意恒指能否突破150天線

07：27 - Naspers沽貨料對騰訊 （00700） 影響不大

10：16 - 快狗打車 （02246） 令市場對新股有戒心

11：30 - 新股未必受惠市場氣氛 新股點炒？

13：08 - 新股點揀？睇幾個條件

15：18 - 快狗打車 （02246） 可否撈底？

19：15 - 港股開市前市況速報

19：52 - ET個股推介：海底撈 （06862）

24：00 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 400元買入大穫了點算？

26：03 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 除淨後可以買入嗎？

27：40 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 還有希望嗎？19元有貨可睇咩位走？

29：22 - 觀眾問股：招金 （01818） 6.92元買入 反彈目標多少？

30：54 - 觀眾問股：友邦 （01299） 、平保 （02318） 、中海油 （00883） 咩價位可買入？

33：56 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 15.2元買入短線咩位止賺？

35：07 - 歐舒丹 （00973） 值得買入？

37：08 - 港股、A股開市初段市況速報

38：25 - 汽車股股價跌 食糊定低撈？

41：01 - 造車新勢力 VS 吉利 （00175） 點揀？比亞迪 （01211） 最吸引

42：28 - 觀眾問股：七一前有咩股可以留意？通關股？

44：05 - 觀眾問股：港交所 （00388） 追唔追？

45：15 - 阿里巴巴 （09988） 被減持機會多大？吸納策略如何？

47：15 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 未有貨現價可買入嗎？

48：15 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 現價值得買嗎？

50：15 - 港股開市初段市況速報

52：01 - 財經日誌提提你