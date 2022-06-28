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【ET開市直擊】恒指能否企穩兩萬二？解讀騰訊遭減持影響多大（歡迎觀眾問股）

股市 08:55 2022/06/28

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港股上日隨美股升勢造好，升穿兩萬二，收升510點，報22229點，成交2000億元；騰訊 （00700） 遭大股東Naspers沽貨，消息怎解讀？會否影響騰訊走勢？恒指能否企穩兩萬二？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

欄名 : ET開市直擊

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減持 港股 股票 成交 市盈率 恒生指數 美股 騰訊

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港股期結日前恒指料料低開後靠穩留意能否守穩二萬二　焦點股睇實騰訊（00700）

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