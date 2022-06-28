【ET開市直擊】恒指能否企穩兩萬二？解讀騰訊遭減持影響多大（歡迎觀眾問股） 股市 08:55 2022/06/28 分享： 分享： 港股上日隨美股升勢造好，升穿兩萬二，收升510點，報22229點，成交2000億元；騰訊 （00700） 遭大股東Naspers沽貨，消息怎解讀？會否影響騰訊走勢？恒指能否企穩兩萬二？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（6月27日-30日） 2022/06/24 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（6月27日-30日） 【ET開市直擊】汽車股加速、航運股沉船？第三季搶先部署（附time code） 2022/06/24 【ET開市直擊】汽車股加速、航運股沉船？第三季搶先部署（附time code） 【ET開市直擊】解讀鮑威爾發言 大市未震完？（附time code） 2022/06/23 【ET開市直擊】解讀鮑威爾發言 大市未震完？（附time code） 【ET開市直擊】金融股持續強勢 憧憬內銀股接力撐大市？（附time code） 2022/06/22 【ET開市直擊】金融股持續強勢 憧憬內銀股接力撐大市？（附time code） 【ET開市直擊】汽車股跑出可跟車？內房股回暖錢景如何（附time code） 2022/06/21 【ET開市直擊】汽車股跑出可跟車？內房股回暖錢景如何（附time code） 減持 港股 股票 成交 市盈率 恒生指數 美股 騰訊