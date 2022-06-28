展望2022年下半年，全球經濟正在經歷滯脹風險實質化、貨幣供給外生化以及新一輪貿易保護主義抬頭的三重變奏，歐美及新興市場的經濟活動深受影響，預計美聯儲和歐洲央行將繼續把控制通脹放在首要位置，同步加速收緊貨幣政策，而新興市場不僅將同步加息以抑制通脹、防止資本外流，還可能轉向支持能源和糧食保護主義，通過大宗出口國的價格優勢對沖資本外流及貨幣貶值風險。

第一重變：「薪資—價格」螺旋與大宗供給短缺，短期內全球滯脹風險實質化。2021年至今，歐美通脹壓力持續擴散，疊加烏俄局勢以及全球疫情反復對經濟復蘇造成的衝擊，歐美國家潛在的滯脹威脅開始走向實質化，對經濟週期造成的波動正被放大。同時，由於歐美「薪資—價格」螺旋效應正在加劇，加上本輪通脹具有較強的外生性，導致通脹波動呈現高度的不確定性和強韌性。不僅如此，歐美國家滯脹風險也正向新興市場國家擴散，導致部分新興市場通脹預期顯著抬升，短期內滯脹預期正在形成。

第二重變：貨幣供給進一步由內生向外生創造轉移，中期經濟衰退風險加劇。貨幣供給的外生創造，表現在財政赤字貨幣化，直接導致疫情後歐美政府債務總量增加、占GDP比重上升。基於實證研究，公共債務與經濟增長存在「倒U型」的非線性關係：當政府債務占GDP比重超過145%的「門限值」時，宏觀政策對經濟增長的促進作用將弱化。當前，美國政府債務比重已接近140%，歐元區政府債務比重在疫情後飆升至95%，歐美宏觀政策對經濟增長的拉動作用將進一步弱化，導致短中期內歐美經濟增長預期加速轉弱，經濟衰退預期愈發顯著，從而將放大市場敏感度、降低金融市場穩定性。

第三重變：逆全球化與地緣風險加劇新一輪全球貿易保護主義，地緣風險或將長期持續。在逆全球化的背景下，貿易保護主義和地緣風險導致全球貿易條件惡化，使得全球貿易成本抬升，進而提高全球通脹中樞的中長期水準。此外，貿易條件惡化會加劇全球貿易保護主義向製造業、能源和糧食三大領域進一步滲透。今年以來，受到烏俄局勢影響，糧食及能源保護主義逐漸抬頭，全球能源和糧食安全的不穩定性增加，或將激化全球地緣政治進一步對立。

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