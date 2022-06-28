【港股市況】恒生指數半日跌190點曾失22000關　騰訊續跌近5%、小米強勢逆市穩　三桶油造好（不斷更新）

港股昨日升約500點後，今早回吐，大市曾跌逾200點，一度跌穿22000點關口。恒生指數半日跌190點，報22039點。恒生科技指數跌1.7%，報4988點。騰訊 （00700） 大股東Nasper表明計劃沽售股票後，騰訊再跌近5%；昨造好的小米 （01810） 逆市升0.7%；港交所 （00388） 回吐3%；三桶油向上，中海油 （00883） 升3%。

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即市走勢︰

【12：17】【異動股】心動公司突插14% 據指公司創始人計劃移居海外

【12：00】恒生指數半日跌190點，報22039點。恒生科技指數跌1.7%，報4988點。騰訊 （00700） 跌近5%；昨造好的小米 （01810） 逆市升0.7%；港交所 （00388） 回吐3%；三桶油向上，中海油 （00883） 升3%。

【11：53】時代天使 （06699） 最新跌一成，低見157元。

【11：44】【騰訊700】騰訊股價再挫半成 投資者無懼南非大股東Naspers出售、千個買盤358元排隊入貨

【11：34】【異動股】三葉草生物曾升近48% 旗下第三劑加強針新冠疫苗對Omicron有強烈中和作用

【11：20】大市跌幅再擴大至逾200點，報22015點，跌214點，再於22000點爭持。科指跌1.9%，報4978點。

【11：06】比亞迪電子 （00285） 升幅擴大至10%，高見25.65元。

【11：04】汽車股個別發展，吉利 （00175） 升逾1%；比亞迪 （01211） 升0.4%；廣汽 （02238） 升0.1%；長汽 （02333） 跌0.2%。

【11：00】【電力能源股】國家發改委：加快沙漠等重點地區大型風電光伏建設 綠電板塊造好

【10：55】恒指跌幅略收窄至約150點，報22071點，跌158點。

【10：54】【異動股】時代天使遭兩大主要股東減持共263萬股 早段最多曾挫9%

【10：46】蔚來 （09866） 跌9%；小鵬汽車 （09868） 跌逾4%；理想汽車 （02015） 跌3%。

【10：45】【內地電訊商】第四大營運商中國廣電啟動5G網絡服務、月費118人幣起 料不會掀起價格戰

【10：45】大市最新於22000點爭持，報21995點，跌233點。

【10：31】中海油 （00883） 升逾3%，高見10.46元，暫為升幅最大藍籌；至於跌半成的騰訊 （00700） 則暫為表現最差藍籌。

【10：30】比亞迪電子 （00285） 股價再升逾6%，高見25.3元。

【10：24】本港地產股逆市升，其中長實 （01113） 升1%，破頂高見56.75元；新地 （00016） 升0.2%；新世界 （00017） 升逾1%；信置 （00083） 升2%。

【10：14】三桶油逆市上揚，其中，中海油 （00883） 表現最好，升3%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升逾1%。

【10：08】恒指一度跌穿二萬關，低見21958點，最新報22026點，跌202點。科指跌2.3%，報4957點。

【10：06】昨日造好的小米 （01810） 最新轉升0.2%，高見13.94元。另一方面，騰訊 （00700） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%；美團 （03690） 跌逾2%；京東 （09618） 跌近半成。

【10：05】港交所 （00388） 回吐逾3%，低見386.8元，再回落至400元以下水平。

【10：03】國美零售 （00493） 跌幅擴大至逾14%，低見0.38元，跌穿配售價。

【09：55】騰訊 （00700） 最新跌逾4%，低見359.2元，大市跌穿22000關，報21987點，跌241點。

【09：50】大市一度跌逾200點，低見22004點，最新報22036點，跌192點。

【09：51】【LPR】6月貸款市場報價利率不變 官媒：實體貸款利率仍有下行空間

【09：49】銀行股逆市向好，其中滙豐 （00005） 靠穩升0.1%；渣打 （02888） 升逾1%。另外，恒生 （00011） 升0.9%；中銀香港 （02388） 升0.5%。

【09：45】恒指跌幅擴大至近200點，報22038點，下試22000點支持；科指跌2.2%，報4961點。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 最新跌逾2%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.6%；京東 （09618） 跌逾3%。

【09：39】三葉草生物 （02197） 公布新冠候選疫苗抗體水平顯著提升，股價逆市升逾3成，高見5.5元。

【09：37】由GoGoVan合併而成的快狗打車GOGOX （02246） 今早低見14.44元創上市新低後，早段反彈倒升逾4%，高見15.4元。

【09：35】大市開市後跌幅擴大至逾百點，報22088點，跌140點；科指跌1.6%，報4995點。

【09：35】騰訊 （00700） 早段跌幅擴大至3%，低見366.2元。

【09：34】佳源服務 （01153） 跌半成。佳源服務指， 出於預防及面對市況波動的考慮，決議撤回建議派發2021年末期股息每10股79仙。

【物管股】佳源服務撤回派發2021年末期股息

【09：31】毛記葵涌 （01716） 績後跌近6%，毛記葵涌全年股東應佔虧損1632.5萬元，每股虧損6.05仙。

【毛記1716】毛記葵涌全年轉虧逾1632萬元 不派息

【09：30】【新股IPO】中康控股2361今日起招股 入場費3515元

【09：26】歐舒丹 （00973） 全年純利2.42億歐元，按年大增57.5%兼創紀錄高位，股價績後造好，逆市高開逾7%。

【業績｜零售股】歐舒丹純利升逾57%至破紀錄2.4億歐元 派息率增至四成、末期息0.55港元 料今年營收增至少15%（第二版）

【09：22】恒生指數開報22144點，跌84點。恒生科技指數跌0.9%，報5027點。騰訊 （00700） 大股東Nasper表明計劃沽售股票後，股價今早再跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；國美零售 （00493） 折讓配股，股價跌逾7%。

【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾 擬「無上限」出售騰訊持股

【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊 究竟須要花費多少年？

【09：19】【騰訊700】騰訊昨發布40多款產品 管理層同時承認已設XR部門、盼未來5年捉緊VR產品發展機會

【09：13】期指開報22001點，跌195點或0.9%。

【09：06】德運控股 （01440） 今早復牌。

【08：52】國美零售 （00493） 折讓12%配股，淨籌7.76億元。

【國美系】國美零售折讓12%配售19.6億股 料籌近7.8億元

【08：31】恒指黑期跌約65點，報22161點；道指期貨升70點，報31509點。

【08：14】【恒大危機】中國恒大︰將極力反對清盤呈請 預期不會影響重組計劃或時間表

【07：48】【業績】攜程首季淨虧損近10億人幣 收入按季跌12%

【07：45】港股ADR收報22069點，跌160點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報51.66元，較港收市價低0.14元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報370.5元，較港收市價低7.7元或2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.45元，較港收市價低1.65元或1.4%。

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【07：30】美股好淡爭持，市場關注周四的通脹數據，道指曾跌逾百點後跌幅收窄，美滙指數即市曾觸及104高位後回落，美10年債息突破3.2厘。道指收市回吐62點，報31438點；標指跌11點，報3900點；納指跌83點或0.72%，報11524點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩