【港股市況】恒生指數低開84點　騰訊續跌逾1%　國美零售折讓配股跌逾7%（不斷更新）

港股昨日升約500點後，今早低開逾80點。恒生指數開報22144點，跌84點。恒生科技指數跌0.9%，報5027點。騰訊 （00700） 大股東Nasper表明計劃沽售股票後，股價今早再跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；國美零售 （00493） 折讓配股，股價跌逾7%。

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即市走勢︰

【09：30】【新股IPO】中康控股2361今日起招股 入場費3515元

【09：26】歐舒丹 （00973） 全年純利2.42億歐元，按年大增57.5%兼創紀錄高位，股價績後造好，逆市高開逾7%。

【業績｜零售股】歐舒丹純利升逾57%至破紀錄2.4億歐元 派息率增至四成、末期息0.55港元 料今年營收增至少15%（第二版）

【09：22】恒生指數開報22144點，跌84點。恒生科技指數跌0.9%，報5027點。騰訊 （00700） 大股東Nasper表明計劃沽售股票後，股價今早再跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；國美零售 （00493） 折讓配股，股價跌逾7%。

【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾 擬「無上限」出售騰訊持股

【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊 究竟須要花費多少年？

【09：19】【騰訊700】騰訊昨發布40多款產品 管理層同時承認已設XR部門、盼未來5年捉緊VR產品發展機會

【09：13】期指開報22001點，跌195點或0.9%。

【09：06】德運控股 （01440） 今早復牌。

【08：52】國美零售 （00493） 折讓12%配股，淨籌7.76億元。

【國美系】國美零售折讓12%配售19.6億股 料籌近7.8億元

【08：31】恒指黑期跌約65點，報22161點；道指期貨升70點，報31509點。

【08：14】【恒大危機】中國恒大︰將極力反對清盤呈請 預期不會影響重組計劃或時間表

【07：48】【業績】攜程首季淨虧損近10億人幣 收入按季跌12%

【07：45】港股ADR收報22069點，跌160點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報51.66元，較港收市價低0.14元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報370.5元，較港收市價低7.7元或2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.45元，較港收市價低1.65元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股好淡爭持，市場關注周四的通脹數據，道指曾跌逾百點後跌幅收窄，美滙指數即市曾觸及104高位後回落，美10年債息突破3.2厘。道指收市回吐62點，報31438點；標指跌11點，報3900點；納指跌83點或0.72%，報11524點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩