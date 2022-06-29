【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）

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美股避險意識升溫，美滙指數急升0.5%，突破104水平，日圓跌0.5%，歐元跌0.6%，美股單日轉向，收市跌491點，夜期跟隨下跌240點，收報22131點，藍籌股ADR全綫下跌，阿里美股低港3%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 51.80 -0.5% 美團ADR 204.27 -1.6% 騰訊ADR 358.30 -2.0% 阿里巴巴美股 114.56 -3.0%

北水吸資縮至19億 買車股

北水吸資縮至19.3億元，青睞車股，吉利 （00175） 淨買5.4億元，理想汽車 （02015） 吸資4.1億元，至於股價受壓的騰訊 （00700） 則吸資1.1億元。淨流出方面，港交所 （00388） 及中移動 （00941） 分別走資逾4億元，美團 （03690） 亦走資3.6億元。

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恒指贏家輸家

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 84.75 +2.3 +39 18 美團 207.60 +1.3 +20 -44 比亞迪 331.40 +4.2 +20 259 藥明生物 75.05 -2.1 -10 77 京東 259.40 -2.3 -15 -188 騰訊 365.80 -3.3 -58 13

內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」，港股午後轉升，恒生指數升189點，收報22418點，成交1759億元。恒生科技指數升0.6%，報5103點。騰訊 （00700） 大股東Nasper表明計劃沽售股票後，股價再跌逾3%；小米 （01810） 升逾3%；濠賭造好，金沙 （01928） 升逾11%，銀娛 （00027） 升近8%；國泰 （00293） 升逾6%破頂。

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即市走勢︰

【03：00】夜期跟隨下跌240點，收報22131點

【22：22】夜期造好，升61點，報22432點

【18：28】恒指夜期升21點，報22392點。

【16：11】【新股IPO】畢馬威：中概股不再對集資規模有大貢獻 料全年港新股集資達2000億

【16：10】恒生指數升189點，收報22418點，成交1759億元。恒生科技指數升0.6%，報5103點。騰訊 （00700） 再跌逾3%；小米 （01810） 升逾3%；濠賭造好，金沙 （01928） 升逾11%，銀娛 （00027） 升近8%；國泰 （00293） 升逾6%破頂。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

【16：00】恒生指數U盤前升134點，報22364點。

【15：48】恒指收市前升幅收窄至百點內，報22321點，升92點；科指升0.2%，報5085點。

【15：37】心動公司 （02400） 尾市跌逾15%，低見21.2元。

【15：29】恒指尾市升約150點。

【15：28】金沙 （01928） 愈升愈有，最新升12%，高見18.26元。

【15：27】【新股IPO】傳天齊鋰業本周四起招股 集資額增至15億至20億美元

【15：20】金沙 （01928） 尾市升一成，高見17.98元；銀娛 （00027） 升逾7%，高見47.9元。

【15：15】【騰訊700】騰訊慘遭南非大股東Naspers 預告持續減持 分析料短期投資氣氛受損、「反口」令市場更感負面 一文看清券商最新看法

【15：04】小米 （01810） 最新升5%；美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 跌近3%。

【14：53】航空股起飛，國航 （00753） 升一成，破頂高見6.86元；南航 （01055） 、東航 （00670） 升約6%。另外，國泰 （00293） 升6%，破頂高見8.58元。

【14：49】【下半年展望】滙豐投資管理：長遠對中國股市正面

【14：44】恒指升幅擴大至逾200點，報22444點，升214點；科指升1.3%，報5135點。

【14：43】攜程 （09961） 最新升兩成，高見238.4元。

【14：38】國泰 （00293） 升半成，破頂高見8.55元。

【14：25】金沙 （01928） 最新升逾9%，高見17.88元；銀娛 （00027） 升半成，高見47.1元。

【14：20】攜程 （09961） 升幅擴大至逾16%，高見231.2元。

【14：20】【中國疫情】內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」 國泰航空升3%、攜程升逾一成、濠賭股反彈

【14：14】濠賭股拉升，金沙 （01928） 升逾4%；銀娛 （00027） 升逾2%。永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升逾2%；新濠 （00200） 升3%。

【14：11】恒指升幅擴大至逾百點，報22361點，升131點；科指升0.9%，報5116點。阿里巴巴 （09988） 升0.4%；美團 （03690） 升0.5%；小米 （01810） 升4%；騰訊 （00700） 跌幅收窄至3%。

【14：11】攜程 （09961） 拉升近13%，高見225.6元。

【14：08】大市最新轉升近50點。

【14：07】手機孖寶舜宇 （02382） 及瑞聲 （02018） 分別升逾3%及2%。

【14：04】騰訊 （00700） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；美團 （03690） 跌近1%；小米 （01810） 逆市升逾2%。

【小米1810】小米將於下周一晚上7時舉行小米12S系列發布會 股價續升近2%

【14：04】港股午後跌幅收窄至百點內，報22137點，跌92點。科指跌0.9%，報5028點。

【13：40】【濠賭股】澳門娛樂場新防疫措施將周五實施 博企支付員工所有新冠檢測費用 濠賭股震盪整固

【13：22】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾3%，高見329元創新高。

【13：19】【電動車】比亞迪午後升2%創新高、理想汽車倒升 蔚來續跌半成

【13：18】中國水務 （00855） 績後升3%，高見7.95元。

【13：14】蒙古能源 （00276） 公布，截至3月31日止年度的經審核年度業績將延遲公布，原因為公司的獨立核數師需要更多時間完成審計年度業績，預期將於7月4日停牌，股價午後挫22%，低見1.38元。

【13：11】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾2%，破頂高見325.6元。

【13：04】旺旺 （00151） 績後靠穩，升0.7%。

【13：00】港股午後初段跌約180點，報22048點；科指跌1.6%，報4994點。

【12：47】【業績│水務股】中國水務全年溢利升12% 末期息18仙、股息率達4厘

【12：24】【業績｜食品股】中國旺旺上財年純利微增1%、末期連特別息約45.8港仙 全年派息增逾1.7倍、股息率約6厘

【12：21】【新股IPO】金融壹賬通獲批在港以介紹形式雙重上市 下周一掛牌

【12：17】【異動股】心動公司突插14% 據指公司創始人計劃移居海外

【12：00】恒生指數半日跌190點，報22039點。恒生科技指數跌1.7%，報4988點。騰訊 （00700） 跌近5%；昨造好的小米 （01810） 逆市升0.7%；港交所 （00388） 回吐3%；三桶油向上，中海油 （00883） 升3%。

【11：53】時代天使 （06699） 最新跌一成，低見157元。

【11：44】【騰訊700】騰訊股價再挫半成 投資者無懼南非大股東Naspers出售、千個買盤358元排隊入貨

【11：34】【異動股】三葉草生物曾升近48% 旗下第三劑加強針新冠疫苗對Omicron有強烈中和作用

【11：20】大市跌幅再擴大至逾200點，報22015點，跌214點，再於22000點爭持。科指跌1.9%，報4978點。

【11：06】比亞迪電子 （00285） 升幅擴大至10%，高見25.65元。

【11：04】汽車股個別發展，吉利 （00175） 升逾1%；比亞迪 （01211） 升0.4%；廣汽 （02238） 升0.1%；長汽 （02333） 跌0.2%。

【11：00】【電力能源股】國家發改委：加快沙漠等重點地區大型風電光伏建設 綠電板塊造好

【10：55】恒指跌幅略收窄至約150點，報22071點，跌158點。

【10：54】【異動股】時代天使遭兩大主要股東減持共263萬股 早段最多曾挫9%

【10：46】蔚來 （09866） 跌9%；小鵬汽車 （09868） 跌逾4%；理想汽車 （02015） 跌3%。

【10：45】【內地電訊商】第四大營運商中國廣電啟動5G網絡服務、月費118人幣起 料不會掀起價格戰

【10：45】大市最新於22000點爭持，報21995點，跌233點。

【10：31】中海油 （00883） 升逾3%，高見10.46元，暫為升幅最大藍籌；至於跌半成的騰訊 （00700） 則暫為表現最差藍籌。

【10：30】比亞迪電子 （00285） 股價再升逾6%，高見25.3元。

【10：24】本港地產股逆市升，其中長實 （01113） 升1%，破頂高見56.75元；新地 （00016） 升0.2%；新世界 （00017） 升逾1%；信置 （00083） 升2%。

【10：14】三桶油逆市上揚，其中，中海油 （00883） 表現最好，升3%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升逾1%。

【10：08】恒指一度跌穿二萬關，低見21958點，最新報22026點，跌202點。科指跌2.3%，報4957點。

【10：06】昨日造好的小米 （01810） 最新轉升0.2%，高見13.94元。另一方面，騰訊 （00700） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%；美團 （03690） 跌逾2%；京東 （09618） 跌近半成。

【10：05】港交所 （00388） 回吐逾3%，低見386.8元，再回落至400元以下水平。

【10：03】國美零售 （00493） 跌幅擴大至逾14%，低見0.38元，跌穿配售價。

【09：55】騰訊 （00700） 最新跌逾4%，低見359.2元，大市跌穿22000關，報21987點，跌241點。

【09：50】大市一度跌逾200點，低見22004點，最新報22036點，跌192點。

【09：51】【LPR】6月貸款市場報價利率不變 官媒：實體貸款利率仍有下行空間

【09：49】銀行股逆市向好，其中滙豐 （00005） 靠穩升0.1%；渣打 （02888） 升逾1%。另外，恒生 （00011） 升0.9%；中銀香港 （02388） 升0.5%。

【09：45】恒指跌幅擴大至近200點，報22038點，下試22000點支持；科指跌2.2%，報4961點。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 最新跌逾2%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.6%；京東 （09618） 跌逾3%。

【09：39】三葉草生物 （02197） 公布新冠候選疫苗抗體水平顯著提升，股價逆市升逾3成，高見5.5元。

【09：37】由GoGoVan合併而成的快狗打車GOGOX （02246） 今早低見14.44元創上市新低後，早段反彈倒升逾4%，高見15.4元。

【09：35】大市開市後跌幅擴大至逾百點，報22088點，跌140點；科指跌1.6%，報4995點。

【09：35】騰訊 （00700） 早段跌幅擴大至3%，低見366.2元。

【09：34】佳源服務 （01153） 跌半成。佳源服務指， 出於預防及面對市況波動的考慮，決議撤回建議派發2021年末期股息每10股79仙。

【物管股】佳源服務撤回派發2021年末期股息

【09：31】毛記葵涌 （01716） 績後跌近6%，毛記葵涌全年股東應佔虧損1632.5萬元，每股虧損6.05仙。

【毛記1716】毛記葵涌全年轉虧逾1632萬元 不派息

【09：30】【新股IPO】中康控股2361今日起招股 入場費3515元

【09：26】歐舒丹 （00973） 全年純利2.42億歐元，按年大增57.5%兼創紀錄高位，股價績後造好，逆市高開逾7%。

【業績｜零售股】歐舒丹純利升逾57%至破紀錄2.4億歐元 派息率增至四成、末期息0.55港元 料今年營收增至少15%（第二版）

【09：22】恒生指數開報22144點，跌84點。恒生科技指數跌0.9%，報5027點。騰訊 （00700） 大股東Nasper表明計劃沽售股票後，股價今早再跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；國美零售 （00493） 折讓配股，股價跌逾7%。

【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾 擬「無上限」出售騰訊持股

【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊 究竟須要花費多少年？

【09：19】【騰訊700】騰訊昨發布40多款產品 管理層同時承認已設XR部門、盼未來5年捉緊VR產品發展機會

【09：13】期指開報22001點，跌195點或0.9%。

【09：06】德運控股 （01440） 今早復牌。

【08：52】國美零售 （00493） 折讓12%配股，淨籌7.76億元。

【國美系】國美零售折讓12%配售19.6億股 料籌近7.8億元

【08：31】恒指黑期跌約65點，報22161點；道指期貨升70點，報31509點。

【08：14】【恒大危機】中國恒大︰將極力反對清盤呈請 預期不會影響重組計劃或時間表

【07：48】【業績】攜程首季淨虧損近10億人幣 收入按季跌12%

【07：45】港股ADR收報22069點，跌160點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報51.66元，較港收市價低0.14元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報370.5元，較港收市價低7.7元或2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.45元，較港收市價低1.65元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股好淡爭持，市場關注周四的通脹數據，道指曾跌逾百點後跌幅收窄，美滙指數即市曾觸及104高位後回落，美10年債息突破3.2厘。道指收市回吐62點，報31438點；標指跌11點，報3900點；納指跌83點或0.72%，報11524點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩