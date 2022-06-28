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【美股焦點】「薯條哥」Sam Bankman-Fried否認收購Robinhood　Robinhood股價先彈後回

新股IPO 08:26 2022/06/28

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【美股焦點】「薯條哥」Sam Bankman-Fried否認收購Robinhood　Robinhood股價先彈後回

此前外電報道，有「薯條哥」之稱的Sam Bankman-Fried旗下加密貨幣交易所FTX研究收購美國免佣網上券商Robinhood（美：HOOD）。不過，及後他否認了相關收購行動，但表示看好Robinhood前景，又指對雙方合作的潛在模式感到興奮。

Robinhood昨日一度受收購消息刺激，盤中彈高14%，報9.12元，然而，在否認收購行動後，盤後走低5%，報8.66元。

據該報道，FTX在評估收購Robinhood的可行性，暫時未向Robinhood提出任何收購建議。不過，及後Sam Bankman-Fried透過聲明表示，看好Robinhood的業務前景，並與雙方合作的潛在模式感到興奮，但目前沒有和Robinhood針對併購展開積極談話。

上月「薯條哥」Samuel Benjamin Bankman-Fried披露他增持Robinhood股權至7.6%，即約持有約5,627.3萬股，當時計算所得的平均買入價為11.52美元。

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編輯：姚卓然

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