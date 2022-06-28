【業績】攜程開市跌近2%　首季由盈轉虧蝕近10億人幣、收入按季跌12%

▲ 【業績】攜程首季淨虧損近10億人幣 收入按季跌12%

內地線上旅遊平台攜程 （09961） 首季淨營業收入按年基本穩定在41億元人民幣，按季下降12%，主要由於中國市場受到近期新冠疫情反覆的影響。期內，公司淨虧損為9.89億元人民幣， 去年同期虧損為18億元人民幣，較上季度淨虧損8.34億人民幣稍增。

攜程今日開市跌1.8%，報194.2元。

公司指，若不計股權報酬費用以及包含在其他收入/（支出）中的按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換債券公允價值變動損益，攜程首季淨虧損為3600萬元人民幣，較去年同期淨虧損2.4億元人民幣收窄，但仍較上季淨利潤為3.9億元人民幣為之遜色。

期內，公司的住宿預訂營業收入為15億元人民幣，按年下降8%，按季下降24%，交通票務營業收入為17億元人民幣，按年上升10%，按季上升10%。本地遊繼續成為國內旅遊復甦的主要驅動力，第一季度本地酒店預訂量按年上升超過20%。國際平台上的機票預訂量按年上升超過270%，主要得益於歐洲與亞太市場復甦。第一季度國際平台上的酒店預訂量也超過了疫情前水平。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

相關文章：

【攜程9961】Trip.com：第八輪檢疫酒店開賣首周末錄近8萬次用戶瀏覽、3000訂單 檢疫酒店推出至今錄40萬住宿晚數

【攜程9961】攜程主席梁建章：年輕人倘未找到工作 可先結婚生子 內地網民狠評：沒下過凡？

【業績｜零售股】優品360：目標每年增20間店 中高端品牌「FoodVille」未有硬性開店指標

編輯：姚卓然