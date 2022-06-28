  • 29°C
香港時間 : 2022628日 (二) 07:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】騰訊ADR低港2% 夜期跌181點 nike季績中美市場齊弱 盤後股價跌

股市 06:55 2022/06/28

分享：

分享：

美債息重上3.2厘    道指跌62點

美國拍賣5年期國債，新債中標利率報3.27厘，再創08年金融海嘯以來高位，而且較拍賣前債息微升，反映美債需求不及預期，帶動美國10年期債息重上3.2厘。

美滙指數亦跌幅收窄，貼近104水平，壓抑美股走勢，道指跌62點，納指跌0.7%，道指成分股高盛計劃再加派息，增幅達兩成半至2.5美元，自去年初以來，已第二度加派息，大摩亦宣布加派息及回購不超過200億美元股票。

騰訊ADR低港2%    夜期跌181點

騰訊大股東Naspers宣布計畫減持騰訊，以籌集資金作回購後，騰訊ADR走勢受壓，較港股收市價低2%，退守370元關口，阿里巴巴美股靠穩，期指明日結算，夜期回吐181點，險守22000關。

nike季績中美市場齊弱    盤後股價跌

著名運動服裝品牌nike公布業績，截至5月底的第四財季，收入及純利微跌。雖然表現仍超過市場預期，不過盤後股價下跌，業績反映銷售策略的轉變，直接向消費者銷售的收入增長7%，而批發業務就下跌7%，大中華區業務表現最差，季內收入跌兩成，反映中國封城的影響，美國市場收入亦跌半成，由於通脹及供應鏈的挑戰，公司並無作未來1年的前瞻預測。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】夜期升185點 港股憧憬粉飾櫥窗效應 珍寶海鮮舫意外 新濠附屬澄清質疑
2022/06/27
【ET財經早點1分鐘】夜期升185點 港股憧憬粉飾櫥窗效應 珍寶海鮮舫意外 新濠附屬澄清質疑
【ET財經早點1分鐘】美國債息下試3厘 納指升夜期靠穩 德國警告 俄羅斯或引發歐洲能源市場崩潰
2022/06/24
【ET財經早點1分鐘】美國債息下試3厘 納指升夜期靠穩 德國警告 俄羅斯或引發歐洲能源市場崩潰
【ET財經早點1分鐘】道指跌47點 鮑威爾：有可能衰退 夜期升177點 金管局今晨再接86億港元
2022/06/23
【ET財經早點1分鐘】道指跌47點 鮑威爾：有可能衰退 夜期升177點 金管局今晨再接86億港元
【ET財經早點1分鐘】Tesla升9%Meta跌4% 納指漲2.5% 夜期跌15點 金管局再接112億
2022/06/22
【ET財經早點1分鐘】Tesla升9%Meta跌4% 納指漲2.5% 夜期跌15點 金管局再接112億
【ET財經早點1分鐘】夜期升66點 金管局累接錢 1年期拆息突破3厘 前財長薩默斯：5年失業率5%才能壓住通脹
2022/06/21
【ET財經早點1分鐘】夜期升66點 金管局累接錢 1年期拆息突破3厘 前財長薩默斯：5年失業率5%才能壓住通脹
阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 恒指夜期 騰訊控股（00700） 債券 美滙 Nike 運動 股票 港股 ADR

上一篇文章

【美企業績】Nike績雖勝預期、盤後仍跌2%　中、美銷售齊跌

下一篇文章

【開市9點半】騰訊大股東擬場內細水長流方式或套現萬億　六大不可不知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【港交所388】憧憬七一好消息、港股成交破2000億　港交所升7%企400元、瑞信上調投資評級
【港交所388】憧憬七一好消息、港股成交破2000億　港交所升7%企400元、瑞信上調投資評級
【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾　擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊倒跌2%
【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾　擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊倒跌2%
【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？
【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌181點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【騰訊700】為何Naspers近年數度反口沽貨騰訊？　一文追蹤騰訊南非大股東過去減持行動
【騰訊700】為何Naspers近年數度反口沽貨騰訊？　一文追蹤騰訊南非大股東過去減持行動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款