【ET財經早點1分鐘】騰訊ADR低港2% 夜期跌181點 nike季績中美市場齊弱 盤後股價跌

美債息重上3.2厘 道指跌62點

美國拍賣5年期國債，新債中標利率報3.27厘，再創08年金融海嘯以來高位，而且較拍賣前債息微升，反映美債需求不及預期，帶動美國10年期債息重上3.2厘。

美滙指數亦跌幅收窄，貼近104水平，壓抑美股走勢，道指跌62點，納指跌0.7%，道指成分股高盛計劃再加派息，增幅達兩成半至2.5美元，自去年初以來，已第二度加派息，大摩亦宣布加派息及回購不超過200億美元股票。

騰訊ADR低港2% 夜期跌181點

騰訊大股東Naspers宣布計畫減持騰訊，以籌集資金作回購後，騰訊ADR走勢受壓，較港股收市價低2%，退守370元關口，阿里巴巴美股靠穩，期指明日結算，夜期回吐181點，險守22000關。

nike季績中美市場齊弱 盤後股價跌

著名運動服裝品牌nike公布業績，截至5月底的第四財季，收入及純利微跌。雖然表現仍超過市場預期，不過盤後股價下跌，業績反映銷售策略的轉變，直接向消費者銷售的收入增長7%，而批發業務就下跌7%，大中華區業務表現最差，季內收入跌兩成，反映中國封城的影響，美國市場收入亦跌半成，由於通脹及供應鏈的挑戰，公司並無作未來1年的前瞻預測。