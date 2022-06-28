【開市9點半】騰訊大股東擬場內細水長流方式或套現萬億　六大不可不知

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騰訊 （00700） 南非大股東Naspers宣布，將無上限有序地出售手上的騰訊持股，勢對騰訊股價造成壓力，恐再重現新「南非頂」。分析認為，（1）若淡友看準時機，或先沽空等大股東掟貨，（2）在場內減持，或反映無大戶能獨得持股，未來街貨量大增，亦考慮市場資金承接力，（3）而以大股東視點，控制每日沽貨量，或可以將殺傷力減至最低。（4）至於普通投資者，有兩處可以先察覺大股東動向，第一是Naspers及旗下Prosus的何時實際開始回購消息，第二是大股東持股每縮減1個百分點，須向聯交所申報。

（5）至於阿里巴巴 （09988） 亦有類似隱憂，大股東孫正義正需求資金，會否減持亦成關注。

（6）而騰訊及阿里巴巴為港股兩大重磅股，若走勢乏力，勢對大市造成影響。

重點新聞：

1） 【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾 擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊倒跌2%

2） 【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊 究竟須要花費多少年？

3）【京東9618】騰訊大股東Naspers旗下Prosus悉售獲派京東持股 套現逾286億港元 京東午後升幅擴大

4） 【下半年展望】花旗看好中資股下半年估值盈利雙雙回升 美國明年或加息至逾4厘

5） 【業績｜零售股】歐舒丹純利升逾57%至破紀錄2.4億歐元 派息率增至四成、末期息0.55港元 料今年營收增至少15%（第二版）

6） 【烏克蘭戰爭】俄羅斯或自1918年來首次外債違約 有錢都還不到？ 克里姆林宮回應：「不是我們的問題」

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