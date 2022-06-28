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【慶回歸】7.1回歸紀念日 科興贊助任搭九巴1號線 沿途有咩好去處?

理財智慧 00:46 2022/06/28

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多家企業於本周五（7月1日）香港回歸紀念日推出優惠及活動，其中九巴宣布，將於7月1日香港回歸二十五周年銀禧紀念當日，舉辦由科興控股（香港）有限公司贊助的免費乘車活動，全港市民當日可無限次免費乘搭路線1號線 [竹園邨 ⇌ 尖沙咀碼頭]。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低


 
7月1日活動當天，1號線的頭班車至尾班車，乘客可無限次免費乘搭。

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    +9

 

 

 

 

【慶回歸】新渡輪送出1000張船飛　本周二及三於碼頭免費派發（附詳情），詳見【下一頁
 
1號線途經油尖旺、九龍城等九龍區心臟地帶，除了可以沿彌敦道穿梭油尖旺享受購物樂趣，又可深入九龍城舊區，探索九龍寨城的歷史，或在九龍城內街嚐盡各地美食。

【有獎比賽】賀邁向125周年天星小輪辦攝影比賽 有機會贏得美利酒店住宿 免費搭小輪一年 年滿16歲可參加，詳見【下一頁
 
乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

【慶回歸】海洋公園推優惠賀回歸25周年　1997年7月出生者當月享買一送一門票優惠，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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