【慶回歸】7.1回歸紀念日 科興贊助任搭九巴1號線 沿途有咩好去處?

多家企業於本周五（7月1日）香港回歸紀念日推出優惠及活動，其中九巴宣布，將於7月1日香港回歸二十五周年銀禧紀念當日，舉辦由科興控股（香港）有限公司贊助的免費乘車活動，全港市民當日可無限次免費乘搭路線1號線 [竹園邨 ⇌ 尖沙咀碼頭]。

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7月1日活動當天，1號線的頭班車至尾班車，乘客可無限次免費乘搭。

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1號線途經油尖旺、九龍城等九龍區心臟地帶，除了可以沿彌敦道穿梭油尖旺享受購物樂趣，又可深入九龍城舊區，探索九龍寨城的歷史，或在九龍城內街嚐盡各地美食。

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乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

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記者：陳詠妍