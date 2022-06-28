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【回歸25周年】物流樞紐地位不變　商會冀強化功能

商業 13:30 2022/06/28

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物流商會表示，業界應把握轉型機會於大灣區發展中鞏固地位。(資料圖片)

全球物流業因疫情出現大變局，業界相信往後綜合物流會成趨勢，並結合大數據與智能科技，冀政府能早著先機擬定政策，配合大灣區發展起步，鞏固香港的地位。

【香港機場】機管局三管齊下強化物流樞紐地位　盼機場不只是上落機的地方

本港物流業隨時間推移，2019年的從業人員已達17.6萬人，貿易物流業佔GDP約19%，2010年至2020年與國內貿易總額每年增加1.7%，與東盟各國平均每年增加4.4%，可見東南亞地區比重漸大。結合區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，將更大程度改變物流業。同時間本港空運業亦於2017年改革百分百安檢制度，另機場擴充的物流中心預定2023年啟用，有望鞏固航運地位。香港列入十四五規劃及大灣區政策發展，加上機場連接港珠澳大橋及本地西北部交通強化，令航運中心地位更穩固。香港物流商會認為，業界要進步轉型才可配合大灣區發展，突出既有優勢及創新。

物流商會主席鍾鴻興表示，回歸以來政府力圖打造香港成為航運中心，基於一國兩制、零關稅、國際金融及服務業支撐等，地位已甚穩固功能未有改變。反而國際市場有較大變化，東南亞、非洲、中東等地產業及需求亦陸續發展，帶領物流需要，重心不再傾向歐美。國內對國際的開放政策，如沿海運輸權放寬等，開設自貿區、自貿港等對接海外，方便外國商船轉運，舉如南沙、上海等地。但他認為今後以航運量來評價個別表現已不合時宜，應著重大灣區各地的航運合作效益。

物流商會認為香港應提供穩定低廉的物流用地，協助發展智慧物流園區。（資料圖片）

發崛珠江西機遇及智慧科技管理

近年疫情帶來的挑戰，鍾鴻興表示以中港往依賴北部陸路運輸受到影響，反之擴充了水路運輸需求，如南沙、前海、蛇口等地港口。預期疫後船運有機會發展成新模式，同時要活用其他陸路交通，分擔北部陸路物流負擔，舉如活用西部的港珠澳大橋，在珠海設立物流園區開拓新模式，改善凍貨、生鮮食物等的西部運輸安排。另亦可考慮結合機場與大灣區優勢，參考已實行中的東莞碼頭直達香港機場「水路＞空運」直送，可於珠海作同類安排。並迎合環保趨勢，發展減排綠色航運等。

對本地物流業發展，鍾鴻興認為香港要主力做好管理角色，可以提升物流從業員及管理層人材的專業地位及認受性，加強教育及吸引人材。他亦表示現在業界運輸模式正擴張，如航運公司滲入空運業務等形成綜合物流趨勢，香港可考慮發展綜合物流的專業學院，傳授行業知識及科技應用，培訓綜合物流人材。另可在西北區設立智慧物流園區，參考科學園式管理，控制租金水平讓物流企業可長期穩定發展，投資自動化智能倉庫系統等提升硬件水平。

物流商會主席鍾鴻興相信，綜合物流將愈趨重要。

統一標準解決痛點

鍾鴻興提到，香港可以在近期先掌握資源，包括：本地、大灣區政策、十四五規劃綱要、RCEP協定等，盡快洽談業務合作模式，疫情過去便可立即落實，如將東莞的打板空運安檢模式複製到珠海地區。籌建香港成為大灣區物流大數據中心等，活用香港累積的國際物流航運數據，為區內機場港口分工等。遠期一點亦要發展確立大灣區物流標準，舉如冷鏈、卡板、數據格式標準等，將可以減省額外工序提升效率。

對於有意加入物流界的初創企業，鍾鴻興建議可多發掘行業內痛點以新科技解決，並要著眼於大灣區甚至全國、全球市場適用，例如冷鏈物流面對能源成本問題，ESG減碳減排需求等。發展新能源應用、環保包裝物料、回收物流等，亦希望香港政府能有更多研發補助提供，達到2050碳中和目標、實現可持續物流。

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記者:王浩賢

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