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【毛記1716】毛記葵涌全年轉虧逾1632萬元　不派息

股市 23:09 2022/06/27

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【毛記1716】毛記葵涌全年轉虧逾1632元　不派息

毛記葵涌 （01716） 公布截至今年3月31日止年度，股東應佔虧損1632.5萬元，每股虧損6.05仙，不派息。公司對上一年度錄得純利934.3萬元。

截至今年3月31日止年度，公司收益6777.5萬元，按年增約15%，然而銷售成本按年擴大近55%至5784.1萬元，令毛利僅錄993.4萬元，按年少54%。期內行政開支按年飆近102%至2443.3萬元，令期內轉錄經營虧損達1909.2萬元。

截至2021年及2022年3月31日止年度，集團整體毛利率分別約為36.7%及14.6%。毛利率下降乃主要由於數碼媒體服務分部的毛利率下降所致。

數碼媒體服務分部虧損1660萬元

其中，數碼媒體服務的收益約4220萬元，按年少10%，該分部錄得稅前虧損1660萬元，對上一年則溢利280萬元。主要由於來自數碼媒體服務的收益減少；毛利率下降；及員工成本增加，包括向選定僱員轉讓股份獎勵的成本，導致由除所得稅前分部溢利轉為除所得稅前分部虧損。

公司展望，如疫情持續較長時間，集團截至明年3月31日止年度的業務營運及財務業績可能受到影響，可能是由於整體經濟下行導致預期收益下跌，而其影響部分將被收益相關成本預期減少所抵消。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

相關文章：

【毛記1716】毛記葵涌發盈警　料3月底止年度轉蝕不少於800萬元

港股 媒體 毛記葵涌（01716）

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