【ESG】企業實現可持續發展　借助雲端服務實現綠色低碳

《巴黎協定》為全球氣候變化制定了一個全球框架，各個締約國紛紛制定各自的「碳中和」路徑和目標，對地球環境的健康發展做出承諾。在香港，政府早在2017年公佈《香港氣候行動藍圖2030+》，提出在2030年把本港碳強度由2005年的水準降低65%至70%的減碳目標，相等於碳排放總量減低26%至36%。



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而港府在去年提出更進取的《香港氣候行動藍圖2050》，宣佈香港將致力爭取2050年前實現碳中和的目標。我們可以見到可持續發展已經成為全球的共同目標，高效節能、低能耗的綠色雲端正是重要的一環，雲端科技將協助企業實現其可持續發展目標，推動綠色低碳化的數碼轉型浪潮。

雲端應用 防止排放逾10億噸二氧化碳？

IDC預測，從2021年到2024年，雲端技術的應用可以防止排放超過10億噸的二氧化碳，因此上雲將為企業的可持續發展注入強大動力。事實上，雲端技術因其規模效應，在資料中心能耗管理、冷卻優化、高效節能伺服器使用和伺服器利用率提高方面都比傳統本地資料中心具有更多優勢，也能更有效地減少二氧化碳排放和對環境的負面影響。

作爲全球雲端運算的供應商，Amazon Web Services（AWS）不僅採用再生能源營運數據中心，還從伺服器高可用性、數據中心散熱技術、創新伺服器設計這三大方面不斷進步，以提供綠色雲端服務。早前一項調查研究結果顯示，AWS基礎設施的能源效率是一般美國企業資料中心的 3.6 倍。在執行相同任務的情況下，AWS比傳統本地資料中心的碳足跡減少88%。



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對於企業而言，除了透過上雲獲得更高的基礎設施能源效率外，還可利用雲端技術和高效率的IT架構，推動可持續發展。企業可借助雲端服務供應商提供的高效、節能的芯片和無伺服器運算技術，以及有助可持續發展的IT架構設計指引等，不斷優化自身工作負載，進而提高IT架構的使用效率並減少浪費。

企業如何借雲端實現碳中和？

企業亦可善用雲端服務商的技術專家團隊，以及專門針對可持續發展而開發的雲端服務與解決方案。例如支援組織內的碳核算流程和整體減碳測量、報告和驗證的碳中和資料平台Carbon Lake（碳湖），以及協助客戶輕鬆監測、分析和減少碳足跡的碳足跡工具等，深入了解其使用的雲端服務對環境的影響。

此外，各行各業的企業都可以透過物聯網、人工智能和機器學習等雲端科技，構建可持續管理方案，提升營運效率並降低能源和資源的消耗，最大化依靠雲端科技從而推動行業以致整個社會的可持續發展。

其中一些本地企業以科技實現可持續發展的案例亦令人相當鼓舞。中電控股有限公司早前與AWS合作推出了網上能源應用平台，結合物聯網裝置、人工智能數據分析、無伺服器運算、資料庫及儲存服務等雲端技術，能有效降低超過50%資訊系統營運成本，並協助其客戶節省超過15%的能源。

實現可持續發展非一朝一夕的事，這需要企業採取管治思維上的改變，以環境友好的方式營運業務。以亞馬遜爲例，公司目標在2040年實現所有業務線零碳排放，而在再生能源的使用上，亞馬遜也承諾到2025年實現全球基礎設施 100% 使用再生能源，比最初定下的 2030 年目標提前了5年。