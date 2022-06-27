【虛擬銀行】Mox Credit即時轉帳服務突設超出限額手續費　「loop loop大法」沒戲唱　套現客叫苦

虛擬銀行Mox Bank早前推出Mox Credit即時轉賬服務，讓客戶透過Mox Credit以FPS轉數快作即時轉帳而無需繳交額外費用。然而，該行今向客戶發條款修訂通知，新增「超出轉帳限額手續費」條款，今年8月1日起生效，指若客戶從Mox Credit進行轉帳累積超過每曆月限額3萬元，該行將收取超額部分（或當中的任何部分）之2%作為「超出轉帳限額手續費」。

該服務今年5月宣布推出時並未有此項費用，換言之，客戶可免息將自己的信用額套現。當時有些網站就發文聲稱教客戶「套現賺息」，將Mox Credit轉帳到銀行戶口，然後當收到信用卡月結單時便找卡數，填補信用額後又可再次套現，實行「loop loop大法」。

然而，新增條款意味有關客戶只能免手續費借3萬元，超出3萬元的部分則需要於8月1日前清還，否則該部分會被收取2%超出「轉帳限額手續費」。有討論區網民今發貼叫苦，聲稱「中伏」、「無錢還」。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

相關文章：

【虛擬銀行】Mox推出Mox Credit即時轉賬服務 「先轉數後找數」