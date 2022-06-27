  • 30°C
香港時間 : 2022627日 (一) 22:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】Mox Credit即時轉帳服務突設超出限額手續費　「loop loop大法」沒戲唱　套現客叫苦

Hot Talk 22:29 2022/06/27

分享：

分享：

虛擬銀行Mox Bank早前推出Mox Credit即時轉賬服務，讓客戶透過Mox Credit以FPS轉數快作即時轉帳而無需繳交額外費用。然而，該行今向客戶發條款修訂通知，新增「超出轉帳限額手續費」條款，今年8月1日起生效，指若客戶從Mox Credit進行轉帳累積超過每曆月限額3萬元，該行將收取超額部分（或當中的任何部分）之2%作為「超出轉帳限額手續費」。

該服務今年5月宣布推出時並未有此項費用，換言之，客戶可免息將自己的信用額套現。當時有些網站就發文聲稱教客戶「套現賺息」，將Mox Credit轉帳到銀行戶口，然後當收到信用卡月結單時便找卡數，填補信用額後又可再次套現，實行「loop loop大法」。

然而，新增條款意味有關客戶只能免手續費借3萬元，超出3萬元的部分則需要於8月1日前清還，否則該部分會被收取2%超出「轉帳限額手續費」。有討論區網民今發貼叫苦，聲稱「中伏」、「無錢還」。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

 

相關文章：

【虛擬銀行】Mox推出Mox Credit即時轉賬服務 　「先轉數後找數」

開啟hket App，閱讀全文
虛擬銀行 Mox 銀行 轉數快 信用卡

上一篇文章

【新股IPO】衛龍「辣條」第三度成功通過上市聆訊　傳集資39億

下一篇文章

【美股開市】美債息上揚　道指反覆　納指跌0.3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？
【騰訊700】南非大股東Naspers若要悉數沽出萬億騰訊　究竟須要花費多少年？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【恒指夜期+北水】19億北水掃港交所、18億沽騰訊　恒指夜期跌46點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】19億北水掃港交所、18億沽騰訊　恒指夜期跌46點（不斷更新）
【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾　擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊倒跌2%
【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾　擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊倒跌2%
【港交所388】憧憬七一好消息、港股成交破2000億　港交所升7%企400元、瑞信上調投資評級
【港交所388】憧憬七一好消息、港股成交破2000億　港交所升7%企400元、瑞信上調投資評級
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款