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【業績】經濟日報全年多賺7%　末期息增逾8%至6.5仙　現價股息率7.7厘

股市 22:52 2022/06/27

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經濟日報全年度多賺7%　末期息增逾8％至6.5仙　現價股息率7.7厘

香港經濟日報集團 （00423） 公布全年業績，截至3月底止，全年純利按年升6.8%至3301.7萬元，擬派末期息6.5仙，按年增8.3%，計及中期息3仙，全年派息達9.5仙，按年升18.8%，現價股息率達7.7厘。經濟日報集團表示，預期數碼廣告收入將保持增長勢頭，成為收益增長的主要動力。

集團表示，數碼廣告及營銷活動於2019冠狀病毒疫情肆虐期間高速增長，佔本地廣告支出的最大份額。無論是讀者或市場推廣人員，均紛紛迅速轉向數碼頻道。為了提高瀏覽率及加強向讀者提供優質、個人化的內容，以提升用家體驗，並配合市場推廣人員對定向性市場廣告日增的需求，集團繼續投資於數據及分析工具等數碼技術，致力製作優質內容，研究平台使用者的行為特性，進行深入分析，採用雲計算以及推行智能推廣策略，並深信朝著這方向投入資源，可為集團帶來持續增長以及長期的業務發展。

展望未來，全球經濟將繼續面對重大挑戰及不確定性，集團將密切留意經濟及政治變化，並審慎管理成本、營運效益及財政收支。集團的財務狀況穩健，現金結餘為4.61億元，集團致力維持可持續的派息政策及充裕的流動資金，以保持策略性業務投資及發展的實力。雖然各項指標均顯示來年挑戰重重，集團已作好準備，把握機遇及迎接未來的挑戰。

期內，集團收益按年升4.4%至10.4億元，毛利率增加2.7個百分點至44.3%。廣告收入按年升7%至5.6億元，服務收入增加4%至4.2億元，抵銷了發行收入跌11%至6174.2萬元。

廣告收入增加主因集團經營的財經、招聘及優質生活數碼平台的數碼廣告收入顯著增長。期內，集團數碼廣告收入已超過印刷廣告收入。

服務收入增幅主要來自集團印刷服務，印刷廠房提供多元化印刷服務以滿足顧客需要，令集團印刷廠房的印刷刊物市場份額增加。

相關文章：

【業績】經濟日報中期息增至3仙　收入增長1成

港股 經濟 經濟日報集團（00423）

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