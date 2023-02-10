  • 22°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】RFID本地零售科企SML通過上市聆訊　為2023年首家通過聆訊

新股IPO 19:07 2023/02/10

分享：

分享：

【新股IPO】RFID本地零售科企SML通過上市聆訊　為2023年首家通過聆訊

據市場消息指，RFID本地零售科技企業SML已通過上市聆訊，獨家保薦人為法巴。若消息屬實，SML將為2023年首家公司通過上市聆訊。2022年首8個月收益按年增8%至23.26億元；期內溢利按年增1%至1.39億元。RFID技術和解决方案市場屬分散行業，以2022年收益計算，SML為全球第二大RFID標籤商，服務逾600個鞋服品牌。

SML上市所得資金淨額會將作建設RFID科技創新及發展中心（TID中心），以及相關租金開支和人員聘用；透過擴大生產能力、擴充勞動力及購買額外設備以擴建生產基地；研發資金；拓展至服裝及鞋履行業以外的其他零售市場，包括家居用品及眼鏡零售市場；補充業務之投資及收購提供資金。

SML於1月9日第二度遞表，曾於去年6月27日首度遞表，有關申請即去年底已過期，集團總部設於香港，並在全球24個國家營運，擁有超過4,500名僱員，約4成收入各來自大中華區及東南亞，分別涉約8.8億及9.6億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】貴州國台酒業傳來港上市　集資額達39億元（第二版）

【新股IPO】萬達商管據報有意爭取今年次季完成香港上市

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 鞋履 法國巴黎銀行 南亞 東南亞 家居 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【內房銷售】金茂1月銷售100億人幣 　一文看清1月內房銷售（不斷更新）

下一篇文章

【科企裁員潮】微軟開展裁員計劃　據報裁撤元宇宙部門　Xbox、電腦及GitHub亦受影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水錄32.2億元淨流入　為月內最多　大手吸指數ETF沽美團　恒指夜期跌111點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄32.2億元淨流入　為月內最多　大手吸指數ETF沽美團　恒指夜期跌111點（不斷更新）
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購、午後升幅收窄至2.5%　FAB：無就要約收購進行評估（第三版）
【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購、午後升幅收窄至2.5%　FAB：無就要約收購進行評估（第三版）
【領展823】領展折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）
【領展823】領展折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）
【美股期貨】日圓滙價波動　道指期貨續跌34點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】日圓滙價波動　道指期貨續跌34點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌72點　百度美股再低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌72點　百度美股再低港4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款