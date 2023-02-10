▲ 【新股IPO】本地標籤生產商SML通過上市聆訊 為2023年首家通過聆訊

據市場消息指，本地零售科技企業SML已通過上市聆訊，獨家保薦人為法巴。若消息屬實，SML將為2023年首家公司通過上市聆訊。2022年首8個月收益按年增8%至23.26億元；期內溢利按年增1%至1.39億元。RFID技術和解决方案市場屬分散行業，以2022年收益計算，SML為全球第二大RFID標籤商，服務逾600個鞋服品牌。

SML上市所得資金淨額會將作建設RFID科技創新及發展中心（TID中心），以及相關租金開支和人員聘用；透過擴大生產能力、擴充勞動力及購買額外設備以擴建生產基地；研發資金；拓展至服裝及鞋履行業以外的其他零售市場，包括家居用品及眼鏡零售市場；補充業務之投資及收購提供資金。

SML於1月9日第二度遞表，曾於去年6月27日首度遞表，有關申請即去年底已過期，集團總部設於香港，並在全球24個國家營運，擁有超過4,500名僱員，約4成收入各來自大中華區及東南亞，分別涉約8.8億及9.6億元。

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記者：宋佩恩