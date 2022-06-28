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【香港機場】機管局三管齊下強化物流樞紐地位　盼機場不只是上落機的地方

商業 10:30 2022/06/28

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機管局正籌備在東莞發展「香港國際機場物流園」及在機場三跑道設立「空側海空聯運貨櫃碼頭」。（潘暉翹攝）

疫情下貨運需求顯著上升，亦成為航空企業疫下主要的收入來源。不過，疫情亦為物流業界帶來不少挑戰。香港一直被視為國際物流樞紐，要鞏固地位亦不能停步不前。香港國際機場則採取「三管齊下」的策略，盼加強運用把握優勢。

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加強樞紐功能

香港機場管理局行政總裁林天福表示，香港國際機場的三大方向包括把握跨境電子商貿的機遇；朝高增值方向發展，例如進一步加強冷鏈物流業務；和進一步加強香港機場作為大灣區國際貨運樞紐的功能。

香港國際機場將朝高增值方向發展，例如進一步加強冷鏈物流業務。（資料圖片）

其中，當局正籌備在東莞發展「香港國際機場物流園」及在機場三跑道設立「空側海空聯運貨櫃碼頭」，屆時內地出口貨物可於物流園完成安檢、打板等步驟，通過海路運送至香港機場禁區的空側貨運碼頭，再轉運到世界各地。

航天城、亞博館亦是機管局焦點

近年香港國際機場正朝向超越機場基本功能的方向發展，由一個城市機場演變成一個「機場城市」，透過增加其他新功能及服務，包括旅遊、會展、娛樂、零售等。以SKYCITY航天城為例，林天福相信，航天城是機場城市發展策略的重要項目，將來香港國際機場不只是一個上機落機的地方，而是成為旅客專程到訪的目的地，以至香港及整個大灣區的新地標。

航天城被視為機場城市發展策略的重要項目。（資料圖片）

除了SKYCITY航天城，亞洲國際博覽館第二期發展亦是機管局的焦點之一。香港政府於今年3月轉讓其亞博館的所有權益予機管局，亞博館已成為機管局全資擁有公司。而當局銳意希望把亞博館發展成為亞洲首屈一指的娛樂地標，並已投入6億元全面提升各樣現有硬件設施及引入先進技術。機管局現正籌建亞博館二期，落成後，展覽設施總樓面面積將增至 10 萬平方米，將設全港最大、可容納多達2萬人的室內表演場地。

機管局希望亞博館可發展成為亞洲首屈一指的娛樂地標。（資料圖片）

其他提升跨境交通效率的項目：

  • 「海天中轉大樓」及封閉行車橋
  • 增加城市候機樓
  • 自動化停車場
  • 自動駕駛運輸系統

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記者：葉泳珊

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