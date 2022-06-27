【新股IPO】衛龍「辣條」第三度成功通過上市聆訊　傳集資39億

▲ 【新股IPO】衛龍傳第三度來港闖關IPO 集39億

衛龍（WEILONG）第三次來港闖關，並成功通過上市聆訊。此前彭博報道，衛龍將重啟5億美元（約39.25億港元）的IPO計劃，少於去年市場傳出的集資規模。衛龍為內地辣味零食品牌，2011年5月及11日分別已通過上市聆訊，但因市場環境欠佳而押後上市。摩根士丹利、中金、瑞銀為聯席保薦人。

2021年收入按年升逾16%

據招股書顯示，衛龍2021年純利按年微升1%至8.3億元（人民幣，下同）。期內，收入按年升16.5%至48億元，其中，調味麵製品收入增加8.5%至29.2億元，主因市場需求增加、經銷網絡的擴張，佔總收入約60.8%。截至去年底止，經銷網絡覆蓋縣域的數量增至623個。

另外，蔬菜製品去年收入按年大升42.5%至16.6億元，豆製品與其他產品的收入則按年跌16.9%至2.2億元。

招股書又提到，線上渠道產生的收入按年增加45.1% 至5.5億元，主因不斷增加的網絡廣告活動及與新電子商務平台的合作，令線上直銷和線上經銷均有所增長。

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