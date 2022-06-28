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【物流空運】人機皆短缺、運力現樽頸　香港貨運航空：應完善海陸空接駁

商業 12:30 2022/06/28

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不少製造業把生產線由中國轉至印度、越南，中間的零件運輸反而為香港帶來商機。

新冠肺炎爆發，令物流業界迎來翻天覆地的轉變。運輸價格上漲，物流時間延長，在解決短期挑戰時，同時也要為長期發展部署。香港貨運航空指，現時貨機短缺、價格高昂，令公司發展遇上瓶頸。

政府統計處5月對外商品貿易統計　整體出口貨值按年微跌進口升1.3%

香港貨運航空政府及公共事務總監陳杰透露，在疫情爆發前，貨機的飛行時數是約11小時，但現時已延長至14小時。經歷疫情後，有不少外藉機師不願留港；早前國泰重新聘請機師，相信亦會加劇貨運機師的短缺問題。此兩方面亦令空運業務出現樽頸，陳續指，現時該企亦有留意用於長遠航線的貨機，惟價格高昂，而且供應短缺，難解短期挑戰。

香港貨運航空政府及公共事務總監陳杰透露，現時貨機的使用時間已長達14小時。

如何有效運用空域？

陳杰認為，單打獨鬥的時代已經過去，香港國際機場未來如何與大灣區機場分工，長遠規劃成為關鍵。同時香港的物流網絡亦要完善海陸空完整接駁。他解釋，往後應視大灣區內各個機場為「大灣區機場」，向著「做大市場」的一致目標發展。例如現時中港機場有不少航線重疊，「疫情前香港有大量航班前往曼谷，甚至有過多的情況，此時深圳再開辦曼谷航線，還有沒有意義呢？」反之，港人前往內地部分城市，亦應考慮過境至深圳，才轉乘飛機。陳期望大灣區機場可以做好協調，更有效率地運用空域資源。

不過，陳杰坦言，要促成以上合作，必須要有兩大因素配合。第一，不論是貨運或客運，要有非常完善的陸路水路接駁。第二，要有高層次牽頭人，例如中國政府，促成合作。他承認，現階段由香港牽頭，說服其他地方讓利，非常困難，因香港已錯過了回歸前或回歸初期的黃金時機。陳又提醒，前者的硬件設置並不困難，反而是香港主事者能否擁有新思維、新視野。

陳杰期望大灣區機場可以做好協調。

俄烏戰爭最壞影響未浮現

除了大灣區帶來的商機，陳杰相信RCEP、東盟等亦會為香港航運帶來機遇。他又留意到，中國內地的角色轉變，反而有助香港作為物流樞紐的角色。他以手機生產為例，以前中國出口手機產量佔比高達8、9成，但現時不少生產轉投印度、越南，令出口佔比降至6成。但這些地方供應鏈欠完善，需要由內地運送零件，一來一往的情況下，反而令貨運需求增加。

他認為本港空運業應趁著傳統市場生意仍然穩健時，及早開拓中亞等有潛力的新市場。

雖然未來有不少商機，但陳杰認為俄烏戰爭爆發所衍生的最壞情況，仍未浮現；尤其是烏克蘭是世界糧倉，3至4月期間未能播種，食品的空運需求將會大幅減少。本港空運業應要未雨綢繆，趁著傳統市場生意仍然穩健時，及早開拓中亞等有潛力的新市場。

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記者：葉泳珊

拍攝：李煒然、潘暉翹

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